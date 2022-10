L’11 ottobre a Palazzo Alvaro la presentazione della XI edizione delle Giornate Fai d’Autunno 2022

Condividi

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 ritornano, anche nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, le “Giornate FAI d’Autunno”: il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, a cura della Delegazione del Fondo Ambiente Italiano di Reggio Calabria, guidata dal capodelegazione Dina Porpiglia, e del Gruppo FAI Giovani.

Il tema portante di questa undicesima edizione è “Bagaladi, percorsi gaginiani in Aspromonte”.

Un evento di grandissimo rilievo culturale, che si concentrerà sulla speciale apertura alle visite del gruppo marmoreo dell’Annunciazione di Antonello Gagini.

La visita sarà accompagnata dal racconto e dalle testimonianze da parte dei protagonisti del recente restauro che ha interessato le opere.

Le giornate FAI d’autunno reggine si arricchiranno, altresì, del percorso “La via dell’acqua”: una occasione preziosa per conoscere la vita artigianale della Valle del Tuccio con i suoi frantoi e mulini, custodi di antiche tradizioni. Tra questi, il mulino Rossi, a monte, di proprietà comunale, e più a valle il Frantoio Jacopino, sede del Museo dell’olio e Centro Visite del Parco Nazionale d’Aspromonte.

Da ricordare che le Giornate FAI a Bagaladi renderanno possibile visitare luoghi normalmente non aperti al pubblico: la Chiesa parrocchiale di San Teodoro è accessibile solo in occasione delle funzioni religiose. La sede del Centro Visite del Parco Nazionale dell’Aspromonte è attualmente non in uso e sarà aperta eccezionalmente in occasione delle Giornate Fai.

Non mancheranno iniziative speciali, come la sinergia con il contestuale importante Convegno e giornata di studi dal titolo “I Gagini Di Bissone tra Sicilia e Calabria – Studi, restauri, fruizione e valorizzazione”, organizzato dalle Soprintendenze ABAP di Reggio Calabria – Vibo Valentia e Catania, nei giorni 14 e 15 ottobre.

Iniziative speciali saranno, inoltre, realizzate per coinvolgere i più piccoli nei percorsi di scoperta della bellezza, della storia, delle tradizioni e delle arti di cui il nostro territorio è sovrabbondante.

Le Giornate d’Autunno FAI godono del patrocinio di:

Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Bagaladi, Ente Parco nazionale dell’Aspromonte.

I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione, che si terrà Martedì 11 ottobre, alle ore 10,30 presso Palazzo Alvaro – Piazza Italia (Reggio Calabria).

All’incontro con la stampa prenderanno parte:

Carmelo Versace – Sindaco f.f. città metropolitana di Reggio Calabria

Santo Monorchio – Sindaco di Bagaladi

Dina Porpiglia – Capodelegazione FAI Reggio Calabria

Rocco Gangemi – Delegato regionale Ambiente FAI Calabria