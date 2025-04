L’8 aprile a San Ferdinando convegno su Its e Imprese con Fondazione Mask, industriali, accademici e corpi sociali

Il Comune di San Ferdinando ospiterà, lunedì 8 aprile, un convegno dal titolo ” La Fondazione Mask Its Academy nell’ecosistema della Formazione e delle Imprese”, un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e operatori della formazione.

L’evento si terrà presso la Sala Consiliare e vedrà la partecipazione di esperti del settore, imprenditori e rappresentanti istituzionali.

L’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco Gianluca Gaetano, che introdurrà i lavori, mentre il ruolo di moderatore sarà affidato a Domenico Napoli della Fondazione MASK ITS Academy.

Programma degli interventi:

Gianpaolo Basile , Docente di Economia e Gestione delle Imprese

, Docente di Economia e Gestione delle Imprese Sebastian Caputo , CEO e co-founder di 012 Factory

, CEO e co-founder di 012 Factory Pietro Ventura , Gruppo Ventura e MedTec

, Gruppo Ventura e MedTec Antonio Vitolo , Founding Partner & Amministratore Unico Gruppo STRATEGO

, Founding Partner & Amministratore Unico Gruppo STRATEGO Francesco Augurusa , Vicepresidente giovani imprenditori UCID

, Vicepresidente giovani imprenditori UCID Padre Vincenzo Bugea Nobile , Superiore Comunità Guanelliana Messina – San Ferdinando

, Superiore Comunità Guanelliana Messina – San Ferdinando Domenico Vecchio, Presidente Associazione degli Industriali di Reggio Calabria

Seguirà un dibattito aperto con i partecipanti e le conclusioni dell’Assessore Regionale alle Politiche per il Lavoro e alla Formazione Professionale, Giovanni Calabrese.

A margine dell’evento, il Direttore di MASK ITS Academy, Domenico Napoli, ha dichiarato: “Gli ITS Academy rappresentano in Italia l’unico canale di formazione non universitario professionalizzante, utili per i giovani diplomati che vogliono specializzarsi e trovare subito un’occupazione di qualità”.

Il Sindaco Gianluca Gaetano ha espresso soddisfazione per l’importanza dell’iniziativa:

“È per noi motivo di orgoglio e soddisfazione avere in città un Istituto di Tecnologia Superiore, beneficiario di una misura PNRR di 1,6 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi.

Questi ambienti tecnologici forniranno ai giovani competenze fondamentali nell’ambito della realtà virtuale, analisi dei dati, pilotaggio di droni e cyber security. La sinergia tra partner pubblici e privati è un valore aggiunto per la crescita del nostro territorio e rappresenta un passo concreto verso lo sviluppo della realtà portuale come motore economico della Regione Calabria”.

L’evento rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra il mondo della formazione e quello del lavoro, nella prospettiva di costruire un futuro più solido e rassicurante per i giovani e per l’economia locale.