L’8 novembre si terrà la Premiazione del Concorso di Pittura “Anime Nuove”

La Galleria d’Arte Dedalo conclude in grande stile il Concorso di Pittura “Anime Nuove” presso la propria sede, in via Salvatore Quasimodo n. 5 a Reggio Calabria, con una premiazione tutta da vivere!

Il concorso nasce da una serie di mostre realizzate sul territorio, volte alla promozione di artisti emergenti, con lo scopo di farli conoscere al pubblico della città e offrire ai cittadini un momento di cultura attraverso “Anime Nuove” desiderose di mettersi in gioco.

Giunta alla 4ª edizione e visto il crescente impegno degli artisti negli anni, la curatrice e ideatrice dell’evento, Silvana Marrapodi, ha deciso di trasformare la mostra itinerante in un concorso volto a premiare il miglior nuovo artista della città.

A sostenere il progetto sono alcune aziende particolarmente attive sul territorio FL Marketing, Bustels, KeStampa, CMDI e il Bar Olimpia che in sinergia con la Galleria Dedalo, hanno deciso di promuovere la cultura artistica emergente attraverso un contributo non solo simbolico, ma concreto e collaborativo.

La premiazione si terrà sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:30 presso la Galleria d’Arte Dedalo, durante la quale saranno decretati i tre vincitori:

• Primo classificato: decretato dalla giuria tecnica.

• Secondo classificato: decretato dalla giuria popolare. In sede sarà predisposta una scatola

chiusa nella quale i visitatori potranno esprimere la propria preferenza votando l’opera che

riterranno più meritevole, fino al 7 novembre 2025.

• Terzo classificato: decretato in base al numero di “like” ricevuti su Instagram nel post

ufficiale dedicato all’opera, fino al 7 novembre 2025.

All’evento parteciperà anche il duo “The Two Masters”, composto da Nino Spezzano e Saverio Viglianisi, che allieteranno la serata con la loro musica jazz.