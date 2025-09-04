La 2° edizione del congresso “Neo-Pedia” sarà ospitata il 5 e 6 settembre presso l’ hotel Fortezza Santa Trada

Il Congresso “Neo-Pedia” Aggiornamenti in Neonatologia e Pediatria II edizione sarà ospitato, venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025, presso l’ hotel Fortezza Santa Trada a Reggio Calabria.

La dott.ssa Mariarosa Calafiore, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena (RC) e dell’Ospedale di Locri, nonché Presidente del congresso, presenta così le due giornate:

“Si tratta di un convegno di pediatria e neonatologia rivolto a tutti coloro che, nella Sanità, agiscono nell’interesse del bambino. Dal pediatra di famiglia ai pediatri ospedalieri, fino alla Pediatria universitaria. Un convegno che gode del patrocinio di numerose società scientifiche perché di interesse nazionale.

Saranno due giornate di lavori condotte da illustri professionisti tra cui il prof. Massimo. Agosti, presidente della SIN (società italiana di Neonotalogia), la dott.ssa Stefania Zampogna, Presidente nazionale SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), la prof.ssa Malgorzata.

Wasniewska Presidente nazionale SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), la prof.ssa Eloisa Gitto direttore della TIN e del DAI del Policlinico Universitario di Messina membro del Direttivo SIN nazionale, e di tanti illustri colleghi professionisti del mondo pediatrico.

Nella prima giornata, venerdì 6 prosegue la dott.ssa Calafiore si terrà un corso precongressuale teorico pratico di Ecografia su ecografia delle suture ed ecografia polmonare, condotto anche dalla dott.ssa Galiano massima esperta nazionale di ecografia pediatrica.

Seguirà una sessione intitolata “Neonotalogia” concentrata su questioni connesse alla nascita come Diritto alla diagnosi precoce per la SMA. Il valore dello screening neonate esteso ed il ruolo dell’ecocardiografia funzionale.

Infine la prima giornata si concluderà con una sessione sulle emergenze pediatriche(il bambino settico dal pronto soccorso pediatrico alla terapia intensiva pediatrica, il bambino con encefalite approccio diagnostico terapeutico, etc…).

La giornata di sabato 6 settembre “Pediatria dal caso clinico alle linee Guida” offre molti temi e altrettanti spunti.

Un focus osserva la dott.ssa Calafiore è dedicato all’endocrinologia. In questa sessione i colleghi parleranno dei Disturbi auxologici in età pediatrica, delle nuove frontiere terapeutiche nel diabete tipo 1.

Si parlerà anche di patologie cutanee autoimmuni e dei nuovi allergeni alimentari insetti, farine.

Un convegno che prevede momenti di approfondimento, di discussione e di confronto, finalizzato ad una ulteriore crescita scientifica e culturale dei partecipanti, e a consolidare ancor di più rapporti di collaborazione tra i vari specialisti e tutto questo con il fine di migliorare sempre di più le conoscenze da mettere al servizio per la diagnosi e le cura delle patologie che colpiscono i piccoli pazienti conclude la dott.ssa Calafiore.

L’iscrizione è gratuita e l’evento è accreditato per diverse figure professionali.

Ulteriori dettagli nel programma allegato.