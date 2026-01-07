“La Befana arriva all’Ordine”: solidarietà, musica e spettacolo per una serata benefica

La sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri si è trasformata ieri sera, in un vero e proprio laboratorio di solidarietà e allegria con l’evento benefico “La Befana arriva all’Ordine…”.

Una serata che ha unito professionisti, musica e spettacolo, dimostrando che la generosità può essere divertente e coinvolgente.

All’evento hanno partecipato non solo medici e odontoiatri, ma anche professionisti di altri ordini, confermando uno spirito di collaborazione e apertura verso il territorio.

La manifestazione ha trasformato un momento conviviale in un’occasione concreta di beneficenza, con l’obiettivo di sostenere importanti realtà locali, in particolare l’Hospice e l’associazione Zedakà, impegnate quotidianamente nell’assistenza ai più fragili.

Il presidente dell’Ordine, Pasquale Veneziano, ha sottolineato come iniziative di questo tipo rappresentino il volto umano della professione medica e la volontà dell’Ordine di essere sempre più vicino alla comunità.

“Ringrazio per la partecipazione i rappresentanti di diversi ordini professionali ha dichiarato Veneziano a dimostrazione che si sta creando un gruppo importante che agisce in sinergia per supportare concretamente le istituzioni”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il vice presidente dottor Enzo Nociti ha definito l’evento «molto importante e innovativo», evidenziando come l’Ordine stia cercando di aprirsi sempre di più alla società: “Ognuno di noi, oltre alla professione, ha anche un cuore e un’anima. Con la scusa di una tombolata e dello stare insieme si è creato un sistema capace di restituire qualcosa agli altri”.

La serata è stata arricchita da momenti di leggerezza e spettacolo grazie alla presenza del comico Pasquale Caprì, affiancato dallo speaker Benvenuto Marra, che con il suo stile ironico ha regalato sorrisi al pubblico ricordando l’importanza della solidarietà verso chi è meno fortunato.

Note musicali hanno impreziosito l’evento grazie a Nuccio Macheda, Adolfo Zagari, Carmelina Placanica e Gino Mattiani del prestigioso Quartetto della Filarmonica dell’Aspromonte, creando un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Un momento di riflessione è arrivato dalle parole del dottor Domenico Tromba, che ha ricordato il valore simbolico della data: “Questa giornata unisce la classe medica e, quest’anno, anche altri ordini professionali per lo scambio di auguri per un buon 2026.

Un atto di beneficenza, concreto e reale, vale più di tanti sentimenti astratti. Sostenendo Hospice e Zedakà, aiutiamo chi aiuta gli altri, perché ogni piccolo gesto conta”.

Con “La Befana arriva all’Ordine…”, l’Ordine dei Medici conferma così la propria volontà di coniugare solidarietà, cultura, spettacolo e impegno sociale, inviando un messaggio di unità, responsabilità e umanità all’inizio del nuovo anno.