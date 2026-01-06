La Befana porta sorrisi nel reparto di Pediatria di Polistena

Nel pomeriggio di oggi il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena si è riempito di sorrisi, emozione e dolcezza grazie alla visita speciale della Befana, che ha consegnato le tradizionali calze ai bambini attualmente ricoverati.

L’iniziativa, organizzata dalla nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi, ha avuto l’obiettivo di regalare un momento di spensieratezza e serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, trasformando per qualche ora l’ambiente ospedaliero in un luogo di festa e condivisione.

La Befana, accolta con entusiasmo dai bambini e dal personale sanitario, ha distribuito calze ricche di dolci e piccoli doni, portando conforto e allegria in un contesto dove ogni gesto di attenzione assume un valore ancora più profondo.

Un sentito ringraziamento va alla direzione sanitaria e a tutto il personale del reparto di Pediatria per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, fondamentali per la riuscita dell’iniziativa.

Ancora una volta, la solidarietà e la magia delle tradizioni hanno dimostrato di poter fare la differenza, soprattutto quando rivolte ai più piccoli.