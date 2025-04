La Bellezza come cura di sé: un incontro promosso dal Lions Club Lamezia

Lamezia Terme (CZ) – Il Lions Club Lamezia si prepara ad affrontare un tema di grande rilevanza sociale e personale con l’evento “La bellezza come cura del sé“, in programma per mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 17:30 presso il prestigioso Salone del Seminario Vescovile di Lamezia Terme. L’iniziativa rientra nell’ambito delle “Settimane dell’approfondimento” organizzate dal club service.

L’incontro si propone di esplorare la nozione di bellezza in una prospettiva inedita, superando la mera concezione estetica per analizzarne il profondo legame con il benessere psicofisico e la cura individuale. Attraverso gli interventi di relatori di spicco, l’evento mira a fornire spunti di riflessione e consapevolezza su come l’attenzione alla bellezza possa tradursi in un autentico atto di amore verso se stessi.

Ad aprire i lavori sarà il Dott. Davide Gambarotti, Presidente del Lions Club Lamezia, che introdurrà il tema e gli obiettivi dell’incontro. Seguiranno gli interventi qualificati della Dott.ssa Daniela Loiero, Odontoiatra e Medico Estetico, che porterà la sua expertise sul legame tra benessere interiore ed esteriore; di Don Francesco Farina, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, che offrirà una prospettiva spirituale sul concetto di cura; della Dott.ssa Caterina Ermio, Direttore dell’U.O. Neurologia dell’Ospedale di Lamezia Terme, che analizzerà le implicazioni neurologiche del benessere e della percezione di sé; e dell’Avv. Donatella Amicarelli, Tributarista e Cerimoniere Lions, che apporterà una riflessione sul valore della cura di sé nel contesto sociale.

A moderare il dibattito sarà la Dott.ssa Anna Moricca, Giudice Penale presso il Tribunale di Vibo Valentia, garantendo un confronto stimolante e approfondito tra i relatori e il pubblico.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Lamezia Terme, della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro e della Delegazione Calabria dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, a testimonianza della rilevanza e della multidisciplinarietà del tema trattato. L’evento vede inoltre la partecipazione di importanti sponsor e realtà del territorio, sottolineando il forte legame del Lions Club Lamezia con la comunità locale.

L’incontro del 16 aprile si preannuncia come un prezioso momento di confronto e riflessione, aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare per esplorare insieme come la cura della bellezza possa diventare un elemento fondamentale per il benessere individuale e collettivo.