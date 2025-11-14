CosenzaSport

La Bim Bum Basket è pronta a tornare sul parquet per la 7ª giornata di andata della Serie B Interregionale.

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
61 minuto di lettura
Bim Bum Rende
La Bim Bum Basket è pronta a tornare sul parquet per la 7ª giornata di andata della Serie B Interregionale.
Domenica 16 Novembre, alle ore 18:00, la squadra affronterà la Virtus Basket Molfetta in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Il Molfetta è reduce dalla sconfitta interna col Basket school Messina mentre i biancorossi vengono dalla pesante sconfitta di Brindisi.
La società lancia un appello ai propri sostenitori: “Abbiamo bisogno del vostro tifo e della vostra energia. Vi aspettiamo numerosi.”
Il calore del pubblico sarà fondamentale per spingere la squadra verso un nuovo successo.
Informazioni sull’ingresso
– Biglietto singolo: 5€ a persona
– Ingresso gratuito: per tutti i bambini
– Abbonamento Family: disponibile per vivere insieme la passione del basket
Invito alla città
La partita rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e per le famiglie che vogliono trascorrere una domenica diversa, all’insegna dell’energia e del divertimento.
La Bim Bum Basket vi aspetta numerosi per trasformare il palazzetto in una vera e propria festa di colori e passione.
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
61 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio