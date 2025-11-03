La Bim Bum Basket Rende conquista una vittoria fondamentale contro Catanzaro nella Serie B Interregionale

In un Polifunzionale di Quattromiglia gremito e vibrante, la Bim Bum Basket Rende ha ottenuto una vittoria di grande valore contro la Basket Academy Catanzaro, imponendosi con intensità e determinazione nella sesta giornata della Serie B Interregionale. 98 a 96 il risultato finale dopo un solo over time.

Con i seguenti parziali: 21-18, 22-26, 16-16, 25-24 e 14-12.

La squadra allenata da coach Di Martino ha mostrato tutto il suo potenziale, dominando il parquet con talento, energia e coesione. Dopo una preparazione intensa e un avvio di stagione non troppo promettente, i rendesi hanno saputo capitalizzare il fattore campo, regalando ai propri tifosi una serata memorabile.

Catanzaro, reduce da una sconfitta casalinga contro Basket School Messina, ha cercato il riscatto, ma si è trovata di fronte una Rende solida e affamata di punti.

Il match, giocato domenica, ha visto la Bim Bum imporsi grazie a una difesa aggressiva e a un attacco ben orchestrato, con giocate decisive nei momenti chiave, sebbene l’equilibrio sia stato costante per tutta la partita.

Tra i protagonisti della serata, spiccano le prestazioni di Lazzari e Dovera e i contributi importanti di Schifeo e Cavalieri nei minuti finali.

Questa vittoria non è solo importante per il morale, ma anche per la classifica: Rende sorride finalmente alla propria posizione nella Division F della Conference Sud, dimostrando di poter competere con tutte le squadre del girone.

Con un campionato lungo e competitivo, ogni punto conta, e la prestazione contro Catanzaro rappresenta un segnale forte per il prosieguo.

Coach Di Martino ha commentato con soddisfazione: “I ragazzi hanno risposto con carattere e disciplina. È una vittoria che ci dà fiducia e conferma il lavoro fatto in settimana.”

La Bim Bum Basket Rende tornerà in campo per la settima giornata con l’obiettivo di dare continuità a questo successo. I tifosi, sempre più numerosi e calorosi, saranno ancora una volta il sesto uomo in campo.