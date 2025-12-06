CosenzaSport

La Bim Bum Basket Rende fa visita al Valentino Basket Castellaneta: domenica alle 18:00 si gioca al PalaTifo

Bim Bum Rende
La Bim Bum Basket Rende torna in campo per l’11ª giornata di andata del campionato di Serie B Interregionale, attesa da una trasferta insidiosa ma ricca di stimoli.
Domenica 7 dicembre, con palla a due fissata alle ore 18:00, i biancorossi saranno ospiti del Valentino Basket Castellaneta al PalaTifo, uno dei campi più caldi e tradizionalmente difficili dell’intero girone. Un test di maturità in un momento chiave della stagione
La squadra rendese arriva a questo appuntamento con la volontà di dare continuità al proprio percorso, consapevole che ogni gara in questa fase del campionato pesa doppio: per la classifica, per l’identità di squadra e per il morale.
Il gruppo di coach Di Martino, supportato dall’esperienza del dirigente Pierpaolo Carbone, sta mostrando crescita e una maggiore fluidità offensiva, elementi che dovranno emergere anche in un contesto ostico come quello pugliese.
Il Valentino Basket Castellaneta, storicamente squadra dal grande temperamento casalingo, fa della fisicità e del ritmo le sue armi principali.
Il PalaTifo rappresenta un fattore determinante: ambiente caldo, tifoseria appassionata e una squadra che si esalta tra le mura amiche. Rende dovrà essere brava a gestire i momenti emotivi della partita, mantenendo lucidità e ordine nei possessi chiave.
La trasferta di Castellaneta rappresenta un banco di prova significativo per misurare ambizioni e continuità, soprattutto dopo la seconda vittoria in campionato arrivata domenica scorsa.
Tutto pronto, dunque, per una sfida che promette intensità, equilibrio e grande basket.
La Bim Bum Basket Rende è chiamata a un’altra prova di carattere, con l’obiettivo di tornare dalla Puglia con un risultato importante per la propria corsa in Serie B Interregionale.
Palla a due domenica 7 dicembre alle ore 18:00.
