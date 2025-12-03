La birra artigianale reggina premiata in Europa, Giusi Princi “Dalla Calabria modello virtuoso di imprenditoria giovanile”

“Il prestigioso risultato ottenuto dal birrificio artigianale reggino ‘Funky Drop’, che ha conquistato la medaglia d’argento al Brussels Beer Challenge 2025 con la Saison ‘Prsdè’, mi riempie di autentico orgoglio.

Da Reggio Calabria si afferma un modello virtuoso di imprenditoria giovanile, capace di generare buone pratiche, promuovendo la cultura d’impresa e attivando processi di sviluppo per l’intero territorio”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“Non si tratta solo – prosegue – di un riconoscimento internazionale: è il segno che una realtà nata a Reggio Calabria può distinguersi anche nella patria della birra, il Belgio, dove la competizione è tra le più difficili e prestigiose al mondo.

Il fatto che tra oltre 1.700 birre provenienti da quaranta Paesi, valutate da ottanta esperti internazionali, una birra calabrese sia riuscita a salire sul podio conferma ancora una volta le qualità e le eccellenze che il nostro territorio sa esprimere”.

“Prsdè aggiunge è una birra che racconta chi siamo, parla della nostra terra e del lavoro appassionato di chi crede nella qualità e nelle eccellenze del territorio, come la segale aspromontana di Canolo e il bergamotto di Reggio Calabria.

Apprendere che questi sapori e profumi, così radicati nella nostra quotidianità, siano stati apprezzati da esperti provenienti da tutto il mondo, in una competizione così selettiva, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio.

Desidero rivolgere continua l’On. Princi un ringraziamento sincero a tutto il team di Funky Drop. Conosco bene il valore del lavoro quotidiano, della costanza e della passione che servono per portare avanti un progetto artigianale di questo livello.

Il loro successo non è frutto del caso, ma di visione, dedizione e coraggio: dimostrano che è possibile competere con le migliori realtà mondiali senza rinunciare alla propria identità.

Da eurodeputata, ma soprattutto da calabrese, vedo in questo traguardo un messaggio chiaro: la Calabria ha talenti straordinari e capacità uniche, che meritano sostegno e visibilità.

Risultati come quello di Funky Drop ci ricordano che, quando si punta sulla qualità e sull’innovazione restando fedeli alle proprie radici, possiamo competere e brillare anche nei contesti più impegnativi.

Auspico che questo risultato sia soltanto l’inizio di un percorso ancora più importante e che ispiri tanti giovani che vogliono costruire il proprio futuro nella nostra terra, dimostrando che Calabria può farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

Oggi conclude l’europarlamentare calabrese il profumo del nostro bergamotto ha conquistato il Belgio, domani potrà arrivare ovunque”.