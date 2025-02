La Calabria a Bruxelles incanta ed emoziona, grande successo per l’evento voluto da Giusi Princi

La Calabria, protagonista al Parlamento europeo di Bruxelles, incanta, stupisce, emoziona, si lascia assaporare e apprezzare da europarlamentari, rappresentanti delle istituzioni, enti, associazioni, tour operator, chef, ristoratori, ambasciatori provenienti dall’Europa e dall’Asia Centrale.

Un risultato frutto dell’evento “Calabria Straordinaria: Promozione Paesaggistica, Storica, Culturale ed Enogastronomica della Regione”, l’iniziativa fortemente voluta dall’eurodeputata FI-PPE Giusi Princi e promossa dal Parlamento Europeo, dalla Regione Calabria e dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana.

Un grande successo, quindi, in un giorno da ricordare, già entrato nella storia perché per la prima volta una regione si presenta al Parlamento europeo con le sue bellezze naturali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

Il profumo dei prodotti tipici irrompe nelle aule indaffarate del palazzo di Bruxelles e attira l’attenzione dei tanti presenti mentre in una grande sala del Parlamento europeo relatori si alternano per approfondire temi centrali come il marketing territoriale, le infrastrutture strategiche e le possibilità di sviluppo economico.

“Sono davvero soddisfatta e orgogliosa spiega Giusi Princi per l’ampia partecipazione all’evento.

È stata una grande emozione vedere la sala gremita, con la presenza anche di tanti colleghi europarlamentari provenienti dalla Calabria, dal resto d’Italia e da altri Paesi europei, degli ambasciatori dei Paesi dell’Asia Centrale, di autorità nazionali ed europee, esperti e illustri relatori.

La Calabria aggiunge l’eurodeputata si è presentata al Parlamento europeo, e non solo, con le sue bellezze e con le sue grandi potenzialità. È la prima volta che accade nella storia del regionalismo. Un modello virtuoso che molti già vorrebbero esportare”.

Un momento speciale, poi, è stato l’incontro di tanti amministratori della provincia di Reggio Calabria con la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Un incontro fortemente voluto dall’eurodeputata reggina per ringraziarli del lavoro profuso quotidianamente sui territori.

La Presidente Metsola ha salutato gli amministratori calabresi mostrando grande apprezzamento e ammirazione per la regione ed esprimendo la volontà di tornare presto in Calabria.

Insieme all’eurodeputata Giusi Princi, all’evento sono intervenuti, tra gli altri Alessandro Chiocchetti, Segretario Generale del Parlamento Europeo; Federica Favi, Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio; Fulvio Martusciello, Europarlamentare, Capo delegazione PPE; Glenn Micallef, Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport; Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica Italiana; Maria Stefania Caracciolo, Assessore all’Istruzione e ai Lavori Pubblici della Regione Calabria; Fabio Morvilli, Presidente della Camera di Commercio Belgo-Italiana; Eddie Wilson, CEO Ryanair.

La promozione turistica e il marketing territoriale saranno illustrati dal Direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, Maria Antonella Cauteruccio, mentre l’enogastronomia calabrese sarà presentata dal Direttore di A.R.S.A.C. (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), Fulvia Caligiuri.

Particolare attenzione all’incontro è stata riservata, inoltre, dagli ambasciatori dei paesi dell’Asia Centrale, invitati dall’eurodeputata reggina nel suo ruolo di Presidente della Delegazione UE – Asia Centrale e che si recheranno presto in visita in Calabria.