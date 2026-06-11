La Calabria al vertice delle garanzie digitali: Fulvio Scarpino riconfermato vice coordinatore nazionale dei Corecom italiani

Il Coordinamento nazionale dei presidenti Corecom, riunito il giorno 10 a Roma presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, ha proceduto all’elezione del nuovo Coordinamento nazionale, confermando Carola Barbato coordinatrice nazionale e riconfermando Fulvio Scarpino, presidente del Corecom Calabria, Vice Coordinatore Nazionale con delega al Cybercrime e componente dell’ufficio legale dei Corecom italiani.

La riconferma del Presidente Scarpino assume un significato politico-istituzionale di particolare forza.

Non è soltanto la conferma di un incarico: è il riconoscimento nazionale di un percorso che ha portato il Corecom Calabria a essere percepito come presidio avanzato di garanzia, educazione digitale, tutela dei minori e contrasto alle nuove fragilità.

Un tributo tanto più rilevante perché attribuito a un presidente in prorogatio, ormai prossimo alla scadenza del mandato, superando una prassi che normalmente esclude i presidenti in scadenza dai ruoli di coordinamento.

“Sono emozionato e onorato per questa riconferma”, ha dichiarato Fulvio Scarpino, “perché rappresenta un segnale eccezionale del lavoro svolto dal Corecom Calabria, dai componenti Mario Mazza e Paolo Petrolo, dal personale del Corecom Calabria e dai tanti amici che ci sono stati vicini in questo lungo e appassionato percorso.

Con il Corecom Academy in Tour, il Cybercrime Film Festival, l’indizione della prima Giornata nazionale sulla povertà educativa, il premio sulle minoranze linguistiche e la realizzazione dell’Osservatorio media e minori abbiamo lasciato un segno importante, portando la Calabria all’attenzione di tutti i Corecom come modello”.

Scarpino ha poi richiamato il valore del lavoro compiuto dal Coordinamento nazionale guidato da Carola Barbato: “In questi anni, anche attraverso il vice coordinamento prima condiviso con l’amico Marco Mazzoni, che ha poi assunto l’importante incarico di direttore generale della Giunta regionale del Veneto, il Coordinamento nazionale ha dimostrato il ruolo fondamentale dei Corecom nell’ambito delle garanzie.

Lo hanno dimostrato la partecipazione a Sanremo della giuria delle radio, le forti posizioni assunte sulla situazione della cronaca in TV, poi poste all’attenzione del Garante della privacy e di Agcom, le battaglie condotte in tutta Italia a favore dei minori, il patentino digitale, i percorsi di media education, il controllo sulle pubblicità occulte, il supporto agli utenti nei contenziosi con telefonia e pay TV.

I diversi protocolli nazionali hanno attestato i Corecom come agenzia di garanzia regionale”.

Particolarmente intenso, nelle parole del presidente del Corecom Calabria, il passaggio sulla riconferma ricevuta:

“La mia emozione è ancora più forte perché, per la prima volta, un presidente in prorogatio e prossimo alla scadenza del proprio mandato è stato nominato ai vertici del Coordinamento nazionale.

Avrei dovuto soltanto votare, secondo una prassi per cui i presidenti in scadenza non assumono ruoli di coordinamento. La decisione, in primis di Carola Barbato e di tutti i presidenti, dal Lazio alla Lombardia, dal Trentino alla Basilicata, nessuno escluso, è stata per me un tributo inatteso, che mi ha sinceramente commosso.

Mi ha fatto comprendere che il lavoro costante, silenzioso e duro produce risultati che restano, e che mi accompagneranno nel prosieguo del mio percorso di vita e professionale”.

“Ho lavorato al meglio delle mie possibilità”, ha concluso Scarpino, “e credo di aver saputo finalmente dare un senso alla domanda che mio figlio mi rivolse il giorno della mia nomina: ‘Papà, cosa è il Corecom?’.

Oggi molte persone non solo sanno cosa sia il Corecom, ma sanno che il Corecom Calabria rappresenta un baluardo di formazione, contrasto alla fragilità, supporto alle scuole, agli utenti e ai più fragili.

I miei colleghi presidenti mi hanno consegnato un riconoscimento dal valore soprattutto morale, che difficilmente dimenticherò”.