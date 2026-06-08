La Calabria conquista il Belgio: eccellenze e Dieta Mediterranea alla Corte dei Principi di Merode

La Calabria porta nel cuore dell’Europa il meglio delle proprie tradizioni agroalimentari e della cultura mediterranea. Nella prestigiosa cornice dello Château de Rixensart, storica residenza dei Principi di Merode alle porte di Bruxelles, si è svolto uno degli appuntamenti internazionali più significativi dedicati alle eccellenze del Made in Italy, richiamando operatori economici, istituzioni, distributori e professionisti del settore provenienti da diversi Paesi del Nord Europa.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di promozione territoriale e di confronto sulle prospettive di cooperazione internazionale, attraverso incontri professionali, degustazioni guidate e momenti di approfondimento dedicati alle produzioni di qualità. In questo contesto la Calabria ha saputo distinguersi per la capacità di raccontare la propria identità attraverso il cibo, valorizzando un patrimonio fatto di biodiversità, tradizioni, cultura e sostenibilità.

Particolare attenzione è stata riservata alla Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Un modello alimentare e culturale che va oltre la semplice nutrizione e che pone al centro qualità delle materie prime, stagionalità, sostenibilità ambientale e relazioni sociali. Valori che trovano nella Calabria una delle espressioni più autentiche grazie alla ricchezza delle sue produzioni agricole, ittiche e artigianali.

A rappresentare la regione sono stati gli chef Monica Sannicola e Luigi Scalzo insieme ai maestri panificatori Simona Forte e Giuseppe Monti, protagonisti di un percorso gastronomico che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, offrendo agli ospiti un viaggio nei sapori e nelle identità del territorio calabrese.

Grande apprezzamento è stato espresso per la rigorosa selezione delle materie prime utilizzate durante degustazioni e show cooking. Un approccio orientato alla qualità e alla valorizzazione delle filiere produttive, che ha consentito di presentare al pubblico internazionale alcune delle realtà più rappresentative dell’agroalimentare calabrese contemporaneo. Tra queste Gelateria Callipo, Mieli Naturali Fiorillo, Masseria Fornara con il Riso di Sibari, Salumificio Santa Barbara, Azienda Zootecnica Forciniti, Mirabello con l’Amaro 05, Panificio Monti, Masseria Gioia, Azienda Agricola Cappellino, Agricola GiuntaBosca-Cantine Boscarelli, Bergamotto di Reggio Calabria, il gin artigianale “Il Calabrese” di Tropea, Tonno Tripodi, Agricola di Leonardo Bonifati e Officina dei Cedri di Santa Maria del Cedro.

Le proposte presentate hanno suscitato interesse tra autorevoli rappresentanti istituzionali e professionali, tra cui il direttore ICE Benelux Tindaro Paganini, il presidente della Fondazione della Dieta Mediterranea Domenico Rigoli e il funzionario della Commissione Europea Michele Surace, oltre a numerosi importatori, distributori e operatori del comparto alimentare internazionale.

L’iniziativa ha confermato come la Calabria possa essere ambasciatrice di qualità, autenticità e cultura nel mondo. In un luogo simbolo della diplomazia europea come il Castello di Rixensart, la regione ha ribadito la propria vocazione al dialogo internazionale, trasformando le proprie eccellenze produttive in strumenti di sviluppo, relazioni e crescita economica. Un percorso che mette al centro non soltanto il valore dei prodotti, ma anche quello delle persone, delle imprese e delle filiere che quotidianamente custodiscono e valorizzano il patrimonio identitario calabrese.