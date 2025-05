La Calabria eccelle nel progetto LV8: imparare il futuro con un’App

Catanzaro, 14 maggio 2025 – In Calabria, l’apprendimento si trasforma in un avvincente gioco grazie al progetto LV8-Missione Futuro, un’iniziativa didattica di Next-Level co-sviluppata e finanziata da Fondazione Vodafone. La regione si posiziona con orgoglio al terzo posto in Italia per numero di studenti coinvolti, ben 2242 su un totale nazionale che supera i 30mila.

Attraverso un’innovativa learning app lanciata nel 2021, migliaia di studenti delle scuole superiori italiane hanno sperimentato un modo coinvolgente per acquisire competenze digitali e relazionali cruciali per il loro percorso formativo e professionale. Supportati da facilitatori e partner come Cooperativa IDEA, Cooperativa INRETE e Parco Ecolandia, i ragazzi hanno ottenuto preziose certificazioni digitali (Open Badge), riconosciute a livello europeo tramite il framework DigComp 2.2.

Come funziona LV8 – Missione Futuro?

L’app trasforma l’apprendimento in un’entusiasmante “escape room” digitale, direttamente sui dispositivi mobili degli studenti. I percorsi didattici, declinati nelle avventure GreenUs e Viaggio nell’Orientaverso, affrontano tematiche concrete e attuali: dalla verifica dell’attendibilità delle fonti online alla preparazione per un colloquio di lavoro, dall’utilizzo di strumenti digitali come Canva, Google Drive ed Excel, fino alle strategie di social media marketing per piccole imprese e all’esplorazione delle opportunità post-diploma.

In GreenUs, gli studenti vestono i panni di giovani imprenditori alle prese con la gestione sostenibile di un bar su quattro ruote. In Viaggio nell’Orientaverso, invece, sono immersi in un racconto fantastico che segue le scelte di cinque diplomati alle prese con diverse strade formative. Il superamento dei vari livelli garantisce l’ottenimento degli Open Badge, spendibili nel proprio curriculum vitae. L’obiettivo primario è dimostrare come le competenze digitali siano un pilastro fondamentale per la costruzione del futuro lavorativo.

Il progetto non si limita all’acquisizione di competenze tecniche. Formatori e docenti hanno riscontrato benefici significativi nello sviluppo del lavoro di squadra, nello stimolo alla curiosità e al problem solving, nell’aumento dell’autostima e nella capacità di riflettere sul futuro con una prospettiva nuova. Creatività, intuizione e ingegno sono messi alla prova per risolvere gli enigmi proposti, arricchendo il bagaglio di competenze con un prezioso valore relazionale e sociale.

La Calabria Virtuosa: Cosenza, Reggio Calabria e Polistena in Primo Piano

Con 2242 studenti coinvolti e 2143 Open Badge ottenuti, la Calabria si afferma come una delle regioni più attive nel progetto LV8-Missione Futuro, superata solo da Campania e Piemonte. Delle dieci scuole calabresi partecipanti, coinvolgendo 129 classi e 22 docenti, sei sono istituti tecnici e quattro licei. A distinguersi per la partecipazione più entusiasta sono il Liceo Scientifico Statale Galilei di Cosenza, l’Ite Piria Ferraris da Empoli di Reggio Calabria e l’Itis Conte Milano di Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

A livello nazionale, il progetto LV8-Missione Futuro ha coinvolto 30.432 studenti in 244 scuole e 1434 classi, con un totale di 40.560 Open Badge ottenuti. Un dato significativo è che il 47% degli studenti partecipanti proviene dal Sud Italia, un’area dove il fenomeno della dispersione scolastica è particolarmente sentito. Il Piemonte si posiziona come seconda regione per adesione con 5168 studenti e 7518 Open Badge, seguito da Calabria e Sicilia (2130 studenti e 3091 Open Badge). Le scuole più virtuose a livello nazionale si trovano ad Agrigento, Pozzuoli e Cerreto di Spoleto.

Questi numeri, che delineano la crescita del progetto avviato nel 2022, testimoniano l’efficacia di un’iniziativa nata con l’ambizione di offrire nuove competenze e prospettive al maggior numero di studenti possibile, con un’attenzione particolare a coloro che hanno meno familiarità con le discipline scientifico-tecnologiche o difficoltà di accesso al mondo digitale.