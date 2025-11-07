La Calabria fuori dal Piano Europeo dell’Alta Velocità 2040 – VIDEO

Catanzaro, 7 novembre 2025 – Quella della rete ferroviaria ad alta velocità non sembra, per il momento, essere un piano destinato alla Calabria.

All’indomani della presentazione da parte della Commissione Europea della linea ferroviaria da realizzare entro il 2040, perplime l’assenza delle regionali meridionali d’Italia.

In un video presentato dal commissario europeo per la politica regionale, Raffaele Fitto, e dal commissario europeo per i trasporti, Apostolos Tzitzikostas, e inoltrato al pubblico tramite i canali istituzionali di Bruxelles, le tratte relative all’alta velocità e al ponte sullo stretto saranno disponibili solo a partire dal 2050.

Il piano illustrato dall’Ue porta il nome di Ten-Tad, il progetto che ambisce a costruire una linea ferroviaria ad alta velocità per un costo complessivo di 345 miliardi di euro.

Particolare attenzione è stata prestata ai collegamenti ferroviari tra le città settentrionali del vecchio continente: i tempi di percorrenza tra città come Copenhagen, Berlino si ridurranno dalle 7 alle 4 ore, per non parlare dei viaggi da Tallin a Riga, fattibili in 1 ora e 45 minuti.

Se ad avere la meglio dunque resta il nord Europa, lo stesso non si può dire per il Mezzogiorno italiano, specie per la linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, che seppur ritenuta essenziale, non compare nel Piano dell’Alta Velocità 2040.

Un progetto che ha condannato Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia a divenire ancora una volta invisibili sullo schema infrastrutturale, destinandole a rimanere ferme, specie in merito all’Alta Velocità, per altri lunghi 25 anni.