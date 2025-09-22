La Calabria indietro sul fine vita dignitoso: Nocito (AVS) chiede una legge regionale

Cosenza, 22 settembre 2024 – La Calabria resta ferma sul tema del fine vita dignitoso, mentre altre regioni come Toscana e Sardegna hanno già adottato normative in materia. A denunciarlo è Walter Nocito, candidato di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni regionali del 5-6 ottobre nella circoscrizione Nord (Provincia di Cosenza), che annuncia l’intenzione di portare la questione in Consiglio Regionale.

«Questo immobilismo condanna i nostri concittadini più fragili all’abbandono istituzionale proprio nel momento di maggiore sofferenza», afferma Nocito, sottolineando come la Calabria continui a restare indietro rispetto ad altre realtà regionali.

Il candidato ricorda il caso “Cappato-Dj Fabo” del 2019, che ha portato la Corte Costituzionale a stabilire la non punibilità del medico che assiste un paziente a morire, a condizione che siano rispettati quattro criteri: malattia irreversibile, sofferenze insopportabili, dipendenza da trattamenti vitali e capacità di esprimere liberamente la propria volontà.

«Sono passati sei anni dalla sentenza, che ha invitato il Parlamento a legiferare – prosegue Nocito –. Il silenzio non è lentezza, ma volontà politica di non decidere. Nel frattempo, le Regioni si muovono autonomamente. Ma non la Calabria».

Secondo Nocito, le leggi regionali non devono autorizzare il suicidio assistito, già previsto dalla Corte, ma definire tempi, modi e procedure per garantire che il diritto al fine vita dignitoso non resti solo sulla carta. «Senza regole, i malati restano soli nelle loro sofferenze», spiega.

Il candidato di AVS conclude con un impegno chiaro: «In Consiglio Regionale lavoreremo per approvare una normativa che tuteli la dignità di tutti i calabresi. Ogni vita, anche nell’ultimo tratto, merita dignità e libertà di scelta. Noi siamo un’altra politica e non vogliamo lasciare indietro nessuno».