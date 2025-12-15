La Calabria punta a nuove Bandiere Blu, incontro in Regione

Il sindaco del Comune di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, in rappresentanza dei comuni Bandiera Blu e in qualità di componente del Comitato tecnico Bandiera Blu voluto dalla Regione Calabria, ha partecipato oggi, lunedì 15 dicembre 2025 a un incontro presso la Sala Oro della Cittadella Regionale.

Scopo del tavolo tecnico, fare il punto sullo stato di avanzamento delle auto-candidature presentate dai comuni per sottoporsi alla valutazione per nuove assegnazioni del prestigioso riconoscimento, in vista della prossima scadenza documentale del 18 dicembre.

L’incontro è stato voluto dagli assessori della Regione Calabria Giovanni Calabrese (Turismo) e Antonio Montuoro (Ambiente).

Presenti i dirigenti dei dipartimenti regionali Ambiente e Demanio Salvatore Siviglia e Gabriele Allitto oltre a rappresentanti di circa cinquanta comuni costieri calabresi che hanno potuto confrontarsi con il presidente della Foundation for Environmental Education (Fee), Claudio Mazza, e la dirigente Cafaro che hanno illustrato i benefici effetti sull’ambiente e sul turismo del “mondo Bandiera Blu” oltre ai necessari aspetti tecnici della fase presentazione delle candidature e degli adempimenti obbligatori che seguono all’ottenimento del vessillo.

“Un appuntamento storico per la Calabria ha commentato l’incontro De Lorenzo, a suggello di una collaborazione iniziata a luglio dell’anno scorso, proprio a Praia a Mare, con la firma del Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e la Fee per estendere il programma ambientale Ecoschool a tutte le scuole calabresi”.

Nel corso dell’incontro in regione, De Lorenzo ha posto l’attenzione sulla collaborazione necessaria con gli uffici comunali “che sono il motore che muove il processo dei piani ambientali di qualsiasi amministrazione e indispensabili per far perdurare nel tempo i risultati conseguiti”.

L’assessore regionale Montuoro, dopo aver portato i saluti dell’assessore Calabrese, assente per motivi di salute, ha ribadito l’impegno della Regione Calabria per una offerta turistica sostenibile. “per l’amministrazione regionale ha detto il tema della sostenibilità ambientale è assolutamente centrale. Il nostro obiettivo è aumentare il numero di Bandiere Blu”.