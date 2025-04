La camera di commercio conclude a Crotone il ciclo di incontri sulla transizione energetica

Terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri di carattere informativo/formativo attivato dalla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia nelle sue sedi territoriali per promuovere la transizione energetica e le sue opportunità.

Dopo le riunioni già realizzate nelle sedi camerali di Vibo Valentia e Catanzaro, è ora la volta di Crotone, dove, il 10 Aprile p.v. alle ore 15:00 si parlerà di “Comunità Energetiche Rinnovabili in Calabria come opportunità di risparmio e sostenibilità”.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Fondazione Ensieme e il PID (Punto Impresa Digitale) è a partecipazione gratuita e potrà essere seguito in presenza o da remoto, attraverso la piattaforma Zoom, previa registrazione al link: bit.ly/4j1nUqM.

Esperti, imprese, professionisti avranno occasione di confrontarsi su aspetti tecnici e normativi e in particolare su modelli, incentivi GSE e benefici per le imprese e per la comunità derivanti dalla collaborazione attiva tra i soggetti coinvolti nel processo.

Per l’Ente camerale interverranno il Presidente Pietro Falbo per i saluti istituzionali, e, come moderatore, Maurizio Caruso Frezza, Responsabile Servizio Competitività e Sviluppo delle Imprese e del Territorio a cui è affidata anche la presentazione dei servizi interni per la transizione energetica.

I lavori seguiranno con la presentazione della Fondazione Ensieme, che, proprio dalla Calabria parte per attuare le attività programmate su scala nazionale. Lo spiegherà il suo Presidente Salvatore Prestia, mentre il Direttore generale Antonio Procopio approfondirà gli aspetti del Sistema Nazionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili; Maria Paola Borelli, dell’Ufficio Ufficio Legale, poi, affronterà poi la tematica del passaggio dal singolo alle associazioni energetiche e lo sviluppo normativo delle CER, mentre Silvia Colombo che si occupa della Comunicazione, si soffermerà su “Etica: come sviluppare valore e sostenibilità nella comunicazione”.

Oltre alle imprese, che avranno possibilità di evidenziare tutte le questioni di interesse per trovare soluzioni personalizzate, anche i professionisti troveranno modo di esprimere il loro punto di vista in processi in cui sono tecnicamente coinvolti.

Sarà infatti Francesco Livaroti –Presidente dell’Ordine degli Architetti di Crotone a specificare il ruolo dei professionisti rappresentati nella transizione energetica.

L’incontro, infatti, per gli argomenti tecnici e giuridici affrontati, è stato accreditato dagli Ordini Professionali degli Architetti e dei Geometri di Crotone con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per gli iscritti partecipanti.

La Camera di Commercio, guidata dal Presidente Pietro Falbo, ritiene la transizione energetica un processo fondamentale per lo sviluppo sostenibile e competitivo di imprese e territorio, e, di conseguenza attiva ogni più utile strategia per promuovere informazioni e servizi funzionali a sensibilizzare verso l’adozione di strumenti e comportamenti virtuosi per le specifiche finalità.