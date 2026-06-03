La Camera di Commercio di Cosenza celebra le imprese storiche nel giorno della Festa della Repubblica

Una Festa della Repubblica vissuta all’insegna della partecipazione, della condivisione e del riconoscimento del valore delle imprese che hanno contribuito a costruire la storia economica del territorio.

La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato il 2 giugno aprendo le porte del Palazzo dell’Economia alla città e rendendo omaggio alle Imprese Storiche protagoniste della sesta e della settima edizione dell’omonimo premio camerale.

Una giornata intensa e partecipata che ha visto protagoniste 77 imprese: 35 appartenenti alla sesta edizione e 42 alla settima edizione del Premio Imprese Storiche, alle quali è stato consegnato il volume fotografico dedicato alle loro storie imprenditoriali, alle famiglie che le hanno guidate e ai percorsi che hanno attraversato generazioni, trasformazioni economiche e cambiamenti sociali.

Ad aprire l’evento è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno, che ha sottolineato il significato dell’iniziativa “Porte Aperte” proprio nel giorno in cui l’Italia celebra la nascita della Repubblica, evidenziando il valore di istituzioni sempre più vicine ai cittadini, alle imprese e alla comunità.

Nel corso della cerimonia è intervenuto il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, che ha voluto dedicare il proprio messaggio alle imprese storiche, riconoscendone il ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità economica e sociale del territorio.

«Voi non siete soltanto imprese. Siete memoria economica di questo territorio. Dentro le vostre attività vivono sacrifici, scelte coraggiose, famiglie, generazioni e valori che hanno contribuito a costruire l’identità della nostra terra.»

Un riconoscimento che va oltre il risultato economico e che pone al centro il ruolo sociale e culturale dell’impresa. Algieri ha poi richiamato il tema della continuità, sottolineando come la longevità di un’attività non sia mai un fatto automatico.

«Essere un’impresa storica non significa semplicemente durare nel tempo. È il coraggio di continuare che rende storica un’impresa. Il coraggio di affrontare il cambiamento, di innovare senza perdere la propria identità e di guardare avanti anche nei momenti più difficili.»

Il Presidente ha quindi voluto ribaltare la narrazione spesso associata alla Calabria, scegliendo di raccontare il territorio attraverso il valore delle sue imprese.

«Voi siete la Calabria. Per la Calabria. Troppo spesso questa terra viene raccontata attraverso i suoi problemi. Noi oggi vogliamo raccontarla attraverso il suo valore, attraverso donne e uomini che ogni giorno producono lavoro, dignità e speranza.»

Un passaggio particolarmente apprezzato dai presenti è stato quello dedicato al rapporto tra istituzioni e sistema produttivo, con un forte messaggio di vicinanza alle imprese.

«Voi siete i calabresi per la Calabria. Non per chi la osserva da fuori, ma per chi la costruisce ogni giorno. Oggi siamo qui per dirvi una cosa semplice: vi vediamo, vi riconosciamo, vi sosteniamo.»

Parole accolte con entusiasmo dagli imprenditori presenti, che hanno visto riconosciuto il proprio contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Infine, il Presidente ha affidato alle imprese storiche un messaggio rivolto al futuro e alle nuove generazioni.

«Continuate. Continuate a credere nel vostro lavoro, nelle vostre comunità e nella vostra terra. Perché il vostro coraggio di andare avanti rappresenta, per tanti altri, il coraggio di cominciare.»

La giornata è proseguita con la visita agli spazi del Palazzo dell’Economia nell’ambito dell’iniziativa “Porte Aperte”.

Numerosi visitatori e le stesse imprese protagoniste della cerimonia hanno avuto l’opportunità di scoprire i nuovi ambienti della Camera di Commercio, conoscere i servizi e i progetti realizzati dall’Ente e visitare l’Officina delle Idee “Adriano Olivetti”, sperimentando anche le tecnologie immersive e i visori digitali messi a disposizione dei partecipanti.

La Festa della Repubblica organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza si è così trasformata in una giornata di partecipazione e riconoscenza verso chi ogni giorno contribuisce alla crescita del territorio, dimostrando come lavoro, memoria e innovazione possano continuare a rappresentare i pilastri di una comunità capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.