La Camera di Commercio di Cosenza premia la qualità dell’ospitalità

La Camera di Commercio di Cosenza, in collaborazione con ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), ha promosso il bando per l’assegnazione della certificazione di qualità “Ospitalità Italiana” per l’anno 2024.

Questa iniziativa mira a valorizzare e qualificare l’offerta turistica della provincia, promuovendo le imprese che operano nel settore dell’ospitalità.

L’iniziativa è volta a sostenere le strutture alberghiere, ristorative, agriturismi e bed & breakfast nella provincia di Cosenza, che desiderano ottenere il riconoscimento della qualità dei servizi offerti.

La certificazione “Ospitalità Italiana”, che si articola in un sistema di rating con punteggi da una a tre corone, viene assegnata in base a criteri di qualità del servizio, promozione del territorio, identità e notorietà.

Il bando è aperto a tutte le imprese operanti nel settore dell’ospitalità che rispettino i requisiti specificati nel regolamento, tra cui la regolarità amministrativa e contributiva, e la capacità di garantire alti standard di qualità.

La partecipazione prevede un contributo di 350,00€, che coprirà parte dei costi di valutazione.

Le domande saranno accettate in ordine cronologico a partire dal 15 maggio 2024 e verranno sottoposte a un audit di verifica da parte di ISNART.

Solo 10 strutture riceveranno il riconoscimento, che verrà confermato da una commissione speciale e avrà validità di 18 mesi.

Le strutture che otterranno la certificazione saranno inserite in iniziative promozionali della Camera di Commercio e avranno visibilità sul portale dedicato https://ospitalita-italiana.com.

Inoltre, è in corso una verifica per includere la certificazione anche nelle visure camerali, incrementando la trasparenza e la riconoscibilità dell’impresa.

Per partecipare è necessario compilare l’apposita modulistica disponibile sul sito web camerale all’indirizzo: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/manifestazione-di-interesse-ospitalit%C3%A0-italiana-anno-2024