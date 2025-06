La Camera di Commercio di Reggio Calabria lancia l’Osservatorio Economico

Un momento di confronto e approfondimento alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, che ha organizzato e promosso l’analisi su uno studio sul sistema socio-economico del territorio di Reggio Calabria.

“Numeri importanti quelli emersi dallo studio sullo stato di salute del sistema economico e sociale di Reggio Calabria” lo ha dichiarato il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti durante il suo intervento durante la presentazione tenutasi alla Camera di Commercio, aggiungendo “oltre ai dati relativi a start up e innovazione, il cui trend va certamente migliorato ed invertito, dobbiamo implementare le azioni positive che ha riconosciuto il report, mirate a rendere attrattivo il nostro territorio.

Ma soprattutto a renderlo competitivo rispetto ad altri contesti economici del Sud Italia. Penso ad un intervento strutturato sulla formazione professionale del capitale umano della nostra comunità; perché, soprattutto le grandi aziende, che intendono pianificare importanti investimenti, vanno alla ricerca di personale qualificato e specializzato”.

Brunetti ha parlato dell’assoluta necessità di rendere conveniente il fatto di poter investire in riva alla Stretto “Occorre superare il grande limite dell’alta tassazione per le imprese, che dipende da variegati fattori, aggiungendo a questo, un consolidamento della qualità dei servizi e il Comune ha fatto grandi passi da gigante – e rafforzando il già avviato processo di riqualificazione urbana, in termini di accessibilità ma anche di mobilità e trasporti, che rendano attrattiva e appunto conveniente, per buyers ed investitori, la nostra Città.

Ma soprattutto è irrinunciabile la capacità di saper spendere le risorse che favoriscono questi processi economici e sociali, e le opere messe a terra con i Pon metro ed in generale con i fondi europei, vanno esattamente in questa direzione”.

“Certo è che tanto ancora c’è da fare, ma tanto è stato fatto, se si considerano che sussistono in città tanti cantieri, e soprattutto uno tra i più grandi d’Italia ha concluso Brunetti in grado di movimentare quell’economia e quell’indotto tali da poter affrontare le sfide del prossimo futuro con ottimismo e consapevolezza”.