La capogruppo del M5S Elisa Scutellà incalza sulla convocazione del 20 Novembre del Consiglio Regionale

La capogruppo del M5S Elisa Scutellà incalza sulla convocazione, di giovedì 20 Novembre, del Consiglio Regionale: “ Sono altre le priorità della Calabria, la modifica statutaria non è certamente tra queste.”
“Siamo la regione con i ritardi strutturali più gravi d’Europa, una sanità commissariata da 15 anni, una mobilità sanitaria passiva, cioè i costi sostenuti per i pazienti calabresi che si curano fuori regione, che supera di 307 milioni di euro all’anno. “
“ Una regione che vede andare via 10.000 giovani ogni anno per trovare fortuna altrove, il 23,5% delle famiglie calabresi vive sotto la soglia della povertà e nessun grande investimento pubblico funzionante per una terra abbandonata a se stessa. Questi dovevano essere i temi dei punti all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio .”
Sono tante le cose da fare, sottolinea la capogruppo Scutellà, “ la Calabria vive in un continuo stato di emergenza: dalla sanità ai rifiuti, dallo spopolamento alla dispersione scolastica, dai trasporti al dissesto idrogeologico, per non parlare del problema idrico e del sostegno praticamente assente alle famiglie con soggetti fragili.
È necessario concentrare le risorse sui nervi scoperti della nostra regione anziché continuare a foraggiare.”
