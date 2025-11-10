“La Cassa torna in Aula”: il 10 novembre l’appuntamento con gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria

Roma, 10 novembre 2025 – Parte oggi “La Cassa torna in aula – Lavoro e futuro: conoscere i percorsi e i meccanismi previdenziali”, il progetto all’interno del programma di formazione CDC EDU della Cassa Dottori Commercialisti inaugurato nel maggio 2023 e che quest’anno sarà avviato come “Academy” in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato della programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si tiene oggi, 10 novembre, l’incontro della Cassa Dottori Commercialisti presso il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria al quale ha partecipato il Vicepresidente dell’Ente Antonino Dattola, che per l’occasione è tornato nelle vesti di insegnante nei luoghi della sua formazione.

Le attività per questa settima partecipazione a Edufin prevedono dieci incontri su cultura previdenziale e libera professione con gli studenti universitari e delle scuole secondarie in collaborazione con Istituti Superiori e Università su tutto il territorio italiano. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare gli studenti sul ruolo della previdenza e del welfare per i professionisti e spiegare l’evoluzione del contesto lavorativo attuale.

“Siamo soddisfatti di partecipare, per il settimo anno consecutivo, al Mese dell’Educazione Finanziaria e quest’anno lo facciamo attraverso “La Cassa torna in aula”, progetto di formazione inserito all’interno del programma di CDC EDU. Il nostro impegno è quello di diffondere la cultura previdenziale e proiettare nel futuro la nostra professione tra le generazioni più giovani, perché crediamo che la formazione rappresenti la principale porta d’ingresso nel mondo del lavoro”, ha dichiarato Ferdinando Boccia, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti.

“È emozionante tornare tra i banchi della propria scuola in una nuova veste, grazie all’accoglienza preziosa del Liceo Volta. Il progetto ci offre l’opportunità di entrare negli Istituti Superiori italiani per dialogare con le studentesse e gli studenti sui temi relativi alla previdenza e sull’evoluzione della professione. In occasione di questa edizione, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra collaborazione con gli Istituti Superiori e con diverse nuovi Atenei del territorio italiano, tra i quali l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria” ha concluso Antonino Dattola, Vicepresidente della Cassa Dottori Commercialisti.