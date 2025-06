La Cattedra di Psichiatria dell’Università Magna Graecia ha partecipato al Congresso mondiale sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione svoltosi in Texax

La Cattedra di Psichiatria dell’Università Magna Graecia ha partecipato al Congresso mondiale sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione svoltosi in Texas.

La prof.ssa Cristina Segura Garcia, responsabile dell’Ambulatorio di ricerca clinica e terapia dei disturbi alimentari dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria, e la dott.ssa Elvira Anna Carbone, ricercatrice dell’Ateneo di Catanzaro, hanno preso parte all’International Conference on Eating Disorders (ICED 2025), presentando i più recenti risultati dell’equipe Umg sul trattamento e la prevenzione dei disturbi alimentari attraverso contributi scientifici originali.

Le ricerche dell’Università Magna Graecia, condivise durante l’evento scientifico, hanno riguardato la valutazione clinica dei comportamenti alimentari alterati nelle persone con obesità, il ruolo del recettore GLP-1 nel trattamento dei disturbi alimentari, la dipendenza alimentare e la progettazione di un’applicazione mobile di auto-aiuto personalizzata per i disturbi alimentari (INTERconNEcT-EDs).

Nell’ambito del congresso mondiale, la prof.ssa Segura Garcia è stata, inoltre, riconfermata nel prestigioso ruolo di Direttrice per la sensibilizzazione e la capacità globale dell’Accademia per i disturbi alimentari (Eating Director for Outreach and Global Capacity dell’Academy for Eating Disorders – AED) a testimonianza del rilevante contributo scientifico e formativo dell’Ateneo di Catanzaro a livello internazionale.