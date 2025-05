La Chiesa Valdese di Reggio Calabria avvia un percorso itinerante di progettazione partecipata come forma di comunanza e cittadinanza attiva

La Chiesa Valdese di Reggio Calabria, avviato un percorso itinerante di progettazione partecipata come forma di comunanza e cittadinanza attiva, a seguito del PRIMO LABORATORIO PROATTIVO di pensiero, ascolto e partecipazione democratica, (Reggio Calabria, 24 febbraio u.s.) e del SECONDO LABORATORIO PROATTIVO (Oppido Mamertina, 7 aprile u.s.),

invita al TERZO LABORATORIO , dal titolo: “L’economia è cura. L’agro-ecologia e la nostra salute. Per restare e resistere insieme”

Intervengono: Alessandra Corrado, docente in sociologia dell’ambiente e del territorio (Università della Calabria), Francesco Piobbichi (Mediterranean Hope/Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia), Loredana Inferrera, studiosa di sociologia dell’ambiente e del territorio.

Modera la diacona valdese Monica Natali.

VI ASPETTIAMO LUNEDI’ 12 MAGGIO ALLE ORE 18.30 A POLISTENA (RC) – Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, Via Catena 45.