La Città Metropolitana celebra il successo di Catoja in Festa a Benestare: la felpa ufficiale consegnata dal sindaco Mantegna, al sindaco metropolitano Falcomatà

Il sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, ha consegnato al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, la felpa ufficiale dei “Catoja in Festa”, iniziativa che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti culturali e sociali del territorio metropolitano.

I ‘Catoja in Festa’ di Benestare valorizzano le tradizioni popolari, gli spazi caratteristici e l’identità delle comunità locali, riportando al centro la funzione dei catoja come luoghi di incontro e di socialità, trasformandoli in un simbolo condiviso di appartenenza e memoria collettiva. Il Comune di Benestare, proprio grazie a questa manifestazione, ha ottenuto da parte della Città Metropolitana guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, un importante riconoscimento come evento di Alta valenza identitaria, con l’attribuzione di un sostegno economico volto alla promozione e all’organizzazione dell’iniziativa.

“La consegna della felpa ufficiale della manifestazione al sindaco Falcomatà – ha detto Mantegna – vuole rappresentare un segno di gratitudine e di condivisione di un percorso che vede istituzioni e comunità lavorare fianco a fianco per la crescita dei territori. Un simbolo dal grande valore culturale e sociale, che testimonia l’impegno nel custodire e rilanciare le tradizioni come motore di sviluppo e partecipazione”. “La valorizzazione dei borghi interni – ha ricordato Falcomatà – non è solo un dovere dal punto di vista istituzionale e culturale, ma rappresenta un impegno prioritario affinché tutto il nostro territorio resti unito ed attrattivo per i turisti e soprattutto per chi vuole continuare a vivere questi luoghi, contribuendo alla rinascita ed alla valorizzazione delle proprie tradizioni. Sono felice e grato alla comunità di Benestare – ha concluso – straordinario esempio di identità e di resilienza per tutta la comunità metropolitana”.