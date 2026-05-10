La Città Metropolitana di Reggio Calabria a TuttoFood 2026: in vetrina il meglio delle produzioni agroalimentari del territorio
Lo stand istituzionale della Città Metropolitana sarà ospitato al Padiglione 10, Stand L03, dove saranno rappresentate alcune tra le espressioni più significative della filiera agroalimentare metropolitana: produzioni artigianali, specialità dolciarie, lavorazioni agricole, trasformazioni alimentari, pasta, prodotti tipici, conserve, liquori, eccellenze gastronomiche e realtà imprenditoriali capaci di raccontare, attraverso la qualità dei propri prodotti, l’identità e la ricchezza del territorio.
La partecipazione delle aziende selezionate consentirà di valorizzare un sistema produttivo articolato e fortemente radicato nelle comunità locali, che unisce saperi tradizionali, materie prime di qualità, capacità artigianale e attenzione all’innovazione.
TUTTOFOOD rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale per produttori, distributori e operatori qualificati della filiera agroalimentare.
La fiera si conferma come un punto di riferimento per lo sviluppo del comparto alimentare, un luogo in cui la tradizione incontra l’innovazione e dove è possibile intercettare i trend di consumo, le nuove dinamiche di mercato e le opportunità di crescita dell’intera food community mondiale.
Con la partecipazione a TUTTOFOOD 2026, la Città Metropolitana rinnova il proprio impegno a favore delle imprese e della valorizzazione del territorio, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di fare rete e sulla proiezione verso i mercati del futuro.