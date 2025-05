La Città Metropolitana di Reggio Calabria in Cina per lo sviluppo di relazioni di cooperazione internazionale con la città di Zhenjiang

La Cina non è mai stata così vicina. La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha appena firmato un memorandum per l’instaurazione di una relazione di amicizia e cooperazione con la città di Zhenjiang, nella provincia dello Jiangsu della Repubblica popolare cinese.

Il consigliere metropolitano delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio, ricevuto dalla municipalità di Zhenjiang, ha parlato di «un momento storico per il territorio metropolitano».

«Da qui ai prossimi mesi ha aggiunto Ranuccio potremo raccogliere i frutti di un accordo che verrà ulteriormente rafforzato dalla visita di una delegazione del Governo popolare cinese nella nostra Città Metropolitana, durante la quale avremo modo di far conoscere le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri tesori culturali, storici e artistici, le peculiarità enogastronomiche che rendono unico il nostro comprensorio».

«Si stanno gettando le basi ha spiegato per quella che può essere un’importantissima occasione di sviluppo negli ambiti del turismo, dell’arte, della cultura, dell’agroalimentare e del commercio che vedono le nostre eccellenze, al centro di un forte interesse internazionale».

«Del resto ha proseguito l’attenzione dimostrata dai rappresentanti cinesi nel voler investire nel nostro territorio, se da un lato ci inorgoglisce, dall’altro ci responsabilizza nel dover attivare le mediazioni necessarie a far crescere l’export reggino in un momento storico particolarmente delicato per l’economia globale».

«Infatti ha continuato il consigliere delegato l’accoglienza tra Shanghai e Zhenjiang è stata straordinaria e sottolinea la considerazione di cui gode la Città Metropolitana di Reggio Calabria grazie, soprattutto, all’intraprendenza e dalla credibilità acquista dall’amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nel campo della cooperazione internazionale e negli scambi economici e culturali».