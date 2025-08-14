La Città Metropolitana di Reggio Calabria patrocina “Sciumicami”
Si tratta del cortometraggio di Emanuela Licciardelli in programma il 20 agosto al Cine Teatro Odeon.
L’evento, promosso dalla Pro Loco Ardore, con il patrocinio dei Comuni di Ardore e Benestare e la collaborazione della Pro Loco Benestare, sarà aperto dai saluti istituzionali, cui seguirà l’intervento della regista.
Ambientato tra Ardore e Benestare, “Sciumicami” è una commedia che racconta con ironia e delicatezza il rito popolare dello “scacciare il malocchio”, una pratica antica ricca di simboli e significati, profondamente radicata nella tradizione calabrese.
Il Consigliere metropolitano delegato e Sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Affiancare un progetto come Sciumicami significa valorizzare la nostra identità e promuovere un patrimonio immateriale che appartiene a tutti i calabresi.
Il progetto vede impegnati professionisti calabresi come Bruno Callipari (direttore di produzione e sound designer), Manuel Staltari (direttore della fotografia), Antonio Armeni (aiuto regista e scenografo), con il contributo musicale di Paolo Sofia e del gruppo QuartaAumentata.
La proiezione del 20 agosto rappresenta dunque un momento di festa e di orgoglio per la comunità metropolitana e per tutta la Calabria, un’occasione per celebrare il talento e le tradizioni che rendono unici i nostri territori.