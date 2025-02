La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna a Londra per ‘Real Italian Wine&Food’, pubblicato l’avviso per la selezione delle aziende che affiancheranno l’Ente nella promozione delle eccellenze territoriali

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività finalizzate allo sviluppo economico, alla promozione del turismo, alla valorizzazione dell’immagine del territorio, ha pubblicato sul proprio Albo pretorio online e sul portale istituzionale dell’Ente, un Avviso pubblico esplorativo, rivolto alle aziende dei comparti produttivi del settore vitivinicolo ed agroalimentare, interessate a partecipare alla XIII Edizione del ‘Real Italian Wine & Food’, che si terrà a Londra il 29 aprile 2025.

La manifestazione londinese è un evento dedicato alla promozione del vino e dei prodotti agroalimentari italiani, a cui mediamente partecipano tra i 200 e 250 operatori selezionati, tutti decision makers presso le strutture in cui operano: agenti, distributori, importatori, catene di supermercati, ristoranti, enoteche, gastronomie, stampa specializzata.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel proprio spazio espositivo attiverà 10 postazioni individuali. I destinatari dell’iniziativa sono le imprese in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che producano o rappresentino in forma esclusiva prodotti agroalimentari o vinicoli.

La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita modulistica allegata all’Avviso, dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2025, esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it