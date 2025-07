La Città Metropolitana ha consegnato i lavori per l’adeguamento dei locali del Liceo Classico Oliveti di Locri

Sono stati consegnati formalmente all’impresa, la General Costruzioni, i lavori di Adeguamento dei locali del Liceo Classico “Ivo Oliveti” di Locri alla presenza del Vicesindaco metropolitano con delega all’edilizia scolastica Carmelo Versace, il Dirigente del settore edilizia Pino Mezzatesta, il sindaco di Locri Giuseppe Fontana e la Dirigente Scolastica Carmela Rita Serafino.

I lavori per un importo di euro 1,5 milioni di euro, il cui tempo di esecuzione previsto è di 150 giorni, si concentreranno sulla manutenzione straordinaria, la messa a norma dei locali scolastici, il ripristino degli intonaci esterni e la sistemazione del giardino.

Il Liceo Classico “Ivo Oliveti” ha sede nel Palazzo “Fondazione Vincenzo Scannapieco”, un edificio storico e significativo per la città di Locri.

Nello specifico gli interventi riguarderanno l’intera area esterna dell’edificio, con la sistemazione dei cordoli, la sostituzione degli arbusti con nuove tipologie meno invasive, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna e la realizzazione di nuove aree verdi.

Saranno inoltre puliti e manutenuti il canale fognario che attraversa il cortile fino all’allaccio comunale, e verranno ripristinati alcuni tratti delle pareti esterne della recinzione in muratura.

Per quanto riguarda gli interventi interni si procederà al ripristino delle parti ammalorate, alla rasatura e tinteggiatura di tutti i locali interni.

Saranno inoltre manutenute, ripristinate e tinteggiate le porte interne e i portoni in legno, ripristinata anche la pavimentazione e gli infissi esterni in alluminio verranno manutenuti, con la sostituzione di maniglie, cerniere, guarnizioni e vetri rotti o mancanti.

Verrà anche installato un sistema di apertura motorizzata automatica per i cancelli d’ingresso sul lato principale. Infine le parti ammalorate delle strutture in ferro sul lato posteriore verranno ripristinate, carteggiate e tinteggiate.

“Siamo orgogliosi di questo ennesimo risultato che restituirà lustro ad uno degli edifici storici più importanti del territorio locrideo” ha affermato il Vicesindaco Versace.

“Con questo intervento ha aggiunto si chiude quel cerchio di importanti opere che hanno interessato le scuole superiori di secondo grado di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria che insistono sul territorio cittadino, attraverso la dotazione finanziaria del progetto “FOREVER”, che prende avvio dopo la tragica uccisione del presidente del consiglio regionale, Franco Fortugno”.

“Ringrazio l’Architetto Mezzatesta insieme al suo staff che ha portato avanti questo progetto con una attenzione meticolosa che sempre lo contraddistingue.

Il settore edilizia sta operando con grande impegno e i risultati sono tangibili ed evidenti in diversi Comuni del territorio.

La Città metropolitana, sull’indirizzo dettato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ritiene la scuola e l’istruzione in generale, un settore fondamentale per l’affrancamento dei nostri giovani, oltre che uno straordinario veicolo di socialità in grado di garantire una crescita del territorio, ben oltre gli obiettivi specificamente curriculari.

Ristrutturare, ampliare, costruire una scuola, non è solo cultura prosegue il Vicesindaco ma un presidio tangibile dello Stato, e come tale deve offrire i migliori standard di servizio, non solo di istruzione, ma anche di qualità dei luoghi dove apprendere e dove confrontarsi e consentire la crescita del territorio”.

“La nostra azione, fatta anche di continuo confronto con le Amministrazioni comunali e le comunità scolastiche ha concluso Versace proseguirà sempre con rinnovato impegno per dare le giuste risposte al nostro territorio”

Il Sindaco di Locri Fontana, si congratula con la Città metropolitana “per questo ulteriore tassello raggiunto sul suo territorio e afferma che questo istituto rappresenta un fiore all’occhiello per la sua comunità che riesce a far emergere quelle che sono le tante eccellenze presenti”.