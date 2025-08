La comunità di Villa San Giovanni abbraccia la nuova Piazza delle Repubbliche marinare

Per questo, ieri sera, il sindaco Giuseppe Falcomatà, intervenuto ad un confronto sulla rigenerazione urbana dell’area villese, ha annunciato che «la Città Metropolitana, rispetto alla realizzazione della darsena ed all’ampliamento del progetto, non si tirerà indietro».

«Anzi ha sottolineato ’Ente è in condizione di supportare anche il completamento del più vasto progetto come è accaduto per altre situazioni che hanno interessato la città di Villa San Giovanni, ad esempio la scuola e centro sportivo che è un ulteriore elemento distintivo che ci inorgoglisce come amministrazione e territorio metropolitano».