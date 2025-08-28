La Confederazione USB Calabria esprime piena e convinta solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, vittima di un vile atto intimidatorio con l’incendio doloso dei terreni di famiglia.

Colpire la vita privata di un amministratore onesto e coraggioso significa tentare di piegare non solo una persona, ma un’intera comunità che ha scelto la via della partecipazione, della democrazia e della legalità.

Chi pensa di imporre paura e silenzio con la violenza troverà sempre la risposta ferma di chi difende i diritti collettivi, la dignità e la giustizia sociale.

Con Michele Conia abbiamo condiviso tante piazze e tante battaglie per il bene dei calabresi, sempre dalla parte dei cittadini e delle fasce popolari. Per questo la sua lotta è anche la nostra, e nessuna intimidazione potrà fermare un percorso che appartiene all’intera comunità.

USB Calabria ribadisce che nessuna minaccia potrà spegnere l’impegno di chi, come Michele Conia, si batte per i più deboli e per il bene comune. La nostra vicinanza è totale e il nostro sostegno concreto sarà al suo fianco in ogni momento.

per la Confederazione USB Calabria

il responsabile legale

Peppe Marra