La Console USA Tracy Roberts-Pounds in visita alla mostra “Pop Art Revolution” su Andy Warhol al Museo del Presente di Rende

La Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha visitato nella giornata di oggi la mostra Pop Art Revolution, in corso al Museo del Presente di Rende (CS).

L’esposizione, dedicata al genio di Andy Warhol, rappresenta un’importante occasione di dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti, celebrando l’eredità artistica di uno dei più influenti esponenti della Pop Art.

Accolta dai rappresentanti istituzionali e dagli organizzatori dell’evento, la Console ha avuto modo di approfondire il percorso espositivo, che attraversa le tappe fondamentali della carriera di Warhol, dalle celebri Campbell’s Soup ai ritratti iconici di Marylin Monroe, Elvis Presley e Liz Taylor, fino ai lavori legati al design e alla grafica.

La visita ha rappresentato un momento significativo di confronto sulla diffusione e l’influenza dell’arte americana a livello internazionale, sottolineando il legame culturale tra i due Paesi.

“Sono entusiasta di essere qui a Cosenza e di rendere omaggio a uno degli artisti americani più creativi e più popolari come Andy Warhol. Sono felice di vedere come il suo lavoro continui a catturare l’attenzione delle nuove generazioni e degli appassionati di arte in Calabria. Questa mostra sottolinea anche il ruolo che l’arte può svolgere nel rafforzare i legami culturali tra gli Stati Uniti e il Sud Italia”, dichiara la Console Generale Tracy Roberts-Pounds.

Curata da Gianfranco Rosini della Rosini Gutman Collection – Iconars e da Marilena (Maria) Morabito, la mostra è organizzata da Mazinga Eventi – Art Exhibition con il patrocinio del Comune di Rende e il sostegno della Regione Calabria. Pop Art Revolution offre un’immersione nell’universo creativo di Andy Warhol attraverso un’ampia selezione di opere che spaziano dagli anni ’50 agli anni ’80, includendo non solo i capolavori più celebri ma anche materiali inediti, memorabilia e pezzi unici, offrendo una prospettiva unica e intima sull’artista, con presenze uniche e significative che mettono in luce l’intensa relazione di Warhol con l’Italia e le sue radici europee.

L’esposizione sarà visitabile fino al 13 aprile 2025.

La mostra è aperta dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, e la domenica dalle 15:00 alle 20:00.

Biglietti disponibili al botteghino ed online su www.ticket.it .