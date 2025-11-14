La cura che non toglie libertà, a Mandatoriccio nasce la comunità alloggio che ti fa restare a casa la sera e in compagnia di giorno

Mantenere la propria autonomia, vivere la socialità, trascorrere la giornata all’insegna del benessere: non è un sogno, è una scelta concreta.

In un Paese come l’Italia dove sono attivi circa 975 centri diurni per anziani e solo 19.421 posti dedicati, che accolgono annualmente circa 24.936 utenti, la scelta di una struttura che offra la modalità solo diurna, dove l’anziano può restare a casa propria la notte, diventa una vera alternativa.

E questo è ciò che propone la comunità Divino Amore a Mandatoriccio: dodici posti letto, ambiente accogliente, assistenza 24 ore su 24 e una formula che mette accanto cura e normalità.

È quanto fa sapere la direttrice della struttura Patrizia Madera, educatore professionale che guida un’équipe composta da operatori socio‐sanitari, psicologi, nutrizionisti e fisioterapisti.

Il programma pensato per gli ospiti abbraccia attività ludico‐ricreative, stimolazione cognitiva, attività occupazionale e motoria, laboratori culinari ed escursioni guidate.

All’interno camere dotate di TV, climatizzazione autonoma, cassaforte personale, insieme a percorsi motori e servizi di lavanderia racchiusi in una casa pienamente funzionale in pieno centro, dotata anche di spazi aperti per chi ama respirare aria e cambiamento.

Non è una semplice voglia di novità sottolinea la Direttrice ma un segnale forte di rispetto per la persona.

A Mandatoriccio si può scegliere se autosufficienti o non autosufficienti – di vivere la giornata in comunità, e tornare la sera nella propria abitazione, nel proprio letto.

Questo modello semi‐residenziale, quindi, unisce la serenità della permanenza domiciliare con la sicurezza di un ambiente protetto, stimolante e relazionale.

I centri diurni aggiunge come suggeriscono studi sull’assistenza, rappresentano una forma assistenziale di provata efficacia, con costi significativamente inferiori rispetto alle forme residenziali.

Non solo. Ovviamente il Divino Amore offre anche una soluzione all inclusive. È una scelta strategica: restare nel proprio contesto, mantenere il legame con la famiglia e partecipare attivamente alla giornata.

In un territorio dove la socializzazione e il rapporto con gli spazi diventano antidoto all’isolamento precisa in conclusione Patrizia Madera la nostra struttura intende essere un nuovo capitolo di benessere e serenità per i nostri cari.

Mandatoriccio non è solo la sede fisica, ma diventa laboratorio per il valore del prendersi cura.

Qui, l’anziano non è spettatore, ma attore della propria giornata dal momento che può prendere parte a pranzo e cena preparati con cura, partecipare a momenti di socializzazione e uscire in escursione o laboratorio.

La comunità accoglie tutti con servizio culinario, supporto psicologico, climatizzazione, letti reclinabili elettrici e ambienti pensati per il comfort e la dignità della persona.