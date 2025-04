La diocesi di Oppido-Palmi e l’associazione teatrale Great Talent portano in scena nella settimana Santa la Lauda drammatica del compianto Mons. Rocco Iaria, a Palmi, nell’antica chiesa del Crocefisso

“La pietà… la poesia” inizia così l’opera di Mons. Rocco Iaria, dedicata al Crocefisso, al quale era particolarmente devoto; la lauda che sarà rappresentata prossimamente in versione teatrale presso la Chiesa del Crocefisso dei Monaci di Palmi, è stata scritta da Don Rocco Iaria nel 1981, in un particolare momento della vita dell’indimenticato sacerdote originario di Palmi, che fu direttore del seminario vescovile di Mileto prima che fosse istituita la nuova Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi.

La rappresentazione religiosa è realizzata nel quadro delle attività dell’anno giubilare promosse dalla Diocesi di Oppido-Palmi, per volontà del Vescovo S.E. Mons. Giuseppe Alberti, che ha autorizzato e sostenuto l’iniziativa intrapresa dalla Compagnia teatrale Great Talent guidata dal regista Giovanni Parrello (in teatro Gianni ndr).

Don Rocco viene ricordato da tutti coloro che lo conobbero come sacerdote semplice e umile, autentico testimone del ministero della sequela di Cristo, particolarmente dedito e impegnato nell’educazione della gioventù a Palmi, dove negli ultimi anni della sua vita è stato il presbitero reggente della Chiesa dell’Immacolata e San Rocco, insegnante di religione presso il Liceo Classico di Palmi e assistente ecclesiastico della F.U.C.I. (Federazione Universitari Cattolici Italiani); Don Rocco è stato l’ideatore e fondatore del laboratorio teatrale presso il Liceo Classico di Palmi e del T.U.P. (Teatro Universitario Palmese), che successivamente ispirò la nascita dell’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria con sede a Palmi, che inizialmente fu frequentata da molti giovani palmesi che ancora oggi svolgono per hobby l’attività teatrale.

Don Rocco Iaria è stato un sacerdote esemplare per lo zelo con cui ha svolto il suo ministero sacerdotale, ma anche per la grande eredità di valori umani e di esempio religioso che lasciò alla comunità palmese e in particolare ai suoi giovani allievi, che lo ricordano tutt’ora con grande stima e con affetto filiale, per gli insegnamenti ricevuti, e perché grazie a Don Rocco hanno trovato la loro identità personale, scoprendo le loro capacità e mettendole a frutto nel loro percorso di vita, che li ha portati oggi ad essere donne e uomini affermati, come genitori e professionisti.

La Città di Palmi è stata ed è molto riconoscente a Mons. Rocco Iaria, nel corso degli anni la comunità palmese ha dedicato al compianto sacerdote l’intestazione di una pubblica via (che si trova nei pressi del Santuario della Madonna del Carmine) e un salone parrocchiale presso la Chiesa Santa Famiglia, ove si svolgono attività teatrali e di convegnistica.

L’8 marzo del 2024 ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione del Seminario della Diocesi di Mileto alla memoria di Mons. Rocco Iaria, per volontà di S.E. Mons. Attilio Nostro – Vescovo di Mileto, palmese di origine e allievo di Don Rocco Iaria, in presenza di S.E. Mons. Giuseppe Alberti – Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, e del Vescovo emerito di Lamezia Terme Mons. Vincenzo Rimedio, anche lui palmese di origine e confratello di Don Rocco Iaria da giovane sacerdote.

La rappresentazione religiosa della Lauda Drammatica “Il Crocefisso dei Monaci” avrà luogo a Palmi presso la Chiesa del Crocefisso: domenica delle Palme 13 aprile 2025 alle ore 16.00, con replica alle ore 20.45, e mercoledi santo 16 aprile 2025 alle ore 20.45, con ingresso gratuito; posti disponibili fino alla capienza dei banchi della Chiesa.

Sarà un’occasione per ricordare ancora una volta Mons. Rocco Iaria, e sarà anche un momento privilegiato di riflessione, durante la Settimana Santa, per meditare e pregare il mistero della Croce di Cristo, ripetendo: Ave Crux, spes unica!, insieme agli interpreti della lauda drammatica, di cui di seguito si riportano i nomi: Lilli Sgro, Peppe Cricrì, Domenico Infantino, Luisa Anastasio, Gianni Parrello, Mimmo Latino, Laura Antonacci, Salvatore Repaci, Rosanna Cannizzaro, Rosalba Mattiani, Giancarlo Putrino, Lea Sprizzi, Giuseppe Infantino, Roberta Modafferi, Enzo Versi, Angela Pirrottina, Maria Rosa de Leonardis, Alberto Marafioti, Angela Latino, Massimo Iusi, Angela La Capria, Francesco Greco, Sabrina Solano, Rocco Ferraro, Deborah Serratore, Peppe Calvo, Ivana Vigna, Antonio Morabito, Amelia Pirrottina, Pasquale Foti, Saverio Canale, Giulia Impiombato, Michael Abbuonante, Diana, Paolo e Sofia Morabito.