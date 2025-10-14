La Diocesi di Reggio Calabria – Bova si mobilita per la pace: fiaccolata e veglia al Duomo di Reggio – VIDEO

Reggio Calabria, 14 ottobre 2025 – Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, la comunità di Reggio Calabria si è raccolta presso il Duomo della città per assistere alla fiaccolata,e successiva veglia, voluta dalla Diocesi per invocare la Pace.

Concitata e nutrita la partecipazione dei fedeli che dalle 18:30 di ieri sera si sono riuniti in preghiera nella Basilica, la Cattedrale intitolata a Maria Assunta in Cielo, per mobilitarsi contro i conflitti, le guerre e le sofferenze che dilaniano il mondo.

Un accorato appello, oltre a quello di Papa Leone XIV alla mobilità per la pace e la non indifferenza, arriva anche dall’Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria- Bova, Sua Eccellenza Mons.Fortunato Morrone, che sottolinea come ognuno sia comunque “nel piccolo o nel grande, responsabile di quello che succede”, facendo leva sul linguaggio da noi usato da cui spesso sgorga la guerra.

“Nel dramma di questo mondo noi possiamo fare ben poco,ma in quel poco siamo seminatori di pace. Partiamo da noi, dalla nostra volontà – conclude Morrone. – Da soli non ce la facciamo, ma se insieme mettiamo questi piccoli semi, qualcosa di bello può veramente esplodere. Ci siamo rivolti al Signore con la preghiera che non è un fuggire dalla realtà, ma è un renderci consapevoli della nostra realtà”