La disaffezione politica al centro del dibattito: il Laboratorio Jan Palach organizza un’iniziativa popolare

REGGIO CALABRIA – Venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 17:30, presso il Cine Dopolavoro Ferroviario, si terrà un incontro promosso dal Laboratorio politico Jan Palach dal titolo “La disaffezione dei cittadini alla politica, un danno alla democrazia”.

L’iniziativa, di natura popolare, intende affrontare il crescente distacco della cittadinanza dalla politica, un fenomeno che, negli ultimi anni, ha messo a dura prova la partecipazione democratica. Roberto Panzera avrà il compito di relazionare sul tema, approfondendo le cause di questa crisi di fiducia e le possibili soluzioni per riavvicinare le persone alla vita politica e istituzionale.

Seguiranno gli interventi del pubblico e di eventuali ospiti, concludendo con l’intervento di Giovani Minniti, già consigliere comunale e assessore del Comune di Reggio Calabria, che offrirà la sua esperienza per analizzare il fenomeno e le strategie per contrastarlo.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di confronto e dibattito pubblico promosso dal Laboratorio politico Jan Palach, che si propone di stimolare una riflessione attiva sulle dinamiche democratiche e sul ruolo che i cittadini possono (e devono) svolgere per garantire un sistema politico più partecipato e inclusivo.

L’appuntamento si preannuncia come un’importante occasione di confronto per chiunque voglia approfondire il tema e contribuire con idee e proposte per ridare centralità alla partecipazione politica.