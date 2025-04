“La donna delle farfalle: si chiude il cast con grandi nomi del cinema italiano

Luca Fortino chiude il cast: Enrico Lo Verso, Alvise Rigo, Antonio Tallura e Alessandra De Cunto si uniscono al progetto

cinematografico “La donna delle farfalle”

Dopo l’annuncio della partecipazione di Simona Cavallari nel ruolo della protagonista, il cast de La donna delle farfallesi

arricchisce di nuove, straordinarie presenze.

A vestire i panni di un personaggio mistico e simbolico sarà Enrico Lo Verso, attore pluripremiato, tra i volti più intensi

del cinema italiano. Vincitore del David di Donatello – Spettatori d’Italia nel 2016 per L’Accabadora, Lo Verso porterà

sullo schermo la sua inconfondibile profondità interpretativa, già ammirata in capolavori come Farinelli – Voce

Regina e La scorta.

Accanto a lui, Alvise Rigo, giovane promessa dello spettacolo italiano, reduce da un set internazionale al fianco di star

hollywoodiane come Julianne Moore e Tilda Swinton. Rigo, noto anche per il suo fascino carismatico e per la versatilità

mostrata tra televisione e cinema, conferma qui la sua crescita artistica, offrendo al progetto un’energia nuova e

magnetica.

Completa il trio Antonio Tallura, volto amatissimo dal pubblico per le sue performance in teatro, televisione e fiction di

successo. Con la sua esperienza e intensità, aggiungerà spessore a un’opera già ricca di suggestioni emotive.

Chiude il cast Alessandra De Cunto, presidente dell’associazione OL3 e ideatrice del progeWo. AWrice dal percorso ancora

giovane ma significaYvo, interpreta un personaggio parYcolarmente vicino alla sua storia personale.

Diretto da Luca Fortino e prodotto dalla Dorado Pictures, La donna delle farfalle è un cortometraggio a forte impatto sociale, nato per promuovere la prevenzione e la consapevolezza nella lotta contro il cancro. Le riprese inizieranno il 1° maggio nel Comune di Rende, per poi proseguire a Cosenza e concludersi a Locri, dove, grazie alla collaborazione con l’Associazione Angela Serra, verrà girata una toccante scena presso il reparto oncologico dell’ospedale.

Con un cast di grande prestigio e una causa profondamente sentita, La donna delle farfalle si prepara a lasciare un segno profondo nel cuore del pubblico.