La festa di Santa Lucia illumina Taurianova: un weekend tra fede, storia e spettacolo

​TAURIANOVA (RC) – La comunità di Taurianova si prepara a celebrare con fervore la Festa di Santa Lucia, un appuntamento tradizionale che quest’anno si svolgerà il 12 e 13 Dicembre 2025. L’evento, che unisce devozione, cultura e intrattenimento, si concentrerà presso la suggestiva Chiesa degli artisti in Santa Lucia.

​Il cuore pulsante delle celebrazioni sarà la giornata di venerdì 13 Dicembre, giorno dedicato alla Santa. A partire dalle ore 18:30, prenderà il via la Fiera Storica, organizzata in collaborazione con il NIAC (Comitato Nazionale Italiano Arte e Cultura), che animerà le vie adiacenti la chiesa, offrendo un tuffo nelle tradizioni locali.

​Ma il 13 Dicembre non sarà solo storia: la giornata sarà allietata dalle imperdibili Degustazioni di ZEPPOLE e BISCOTTI DI SANTA LUCIA, dolci tipici che richiamano il sapore autentico della tradizione calabrese. A rendere l’atmosfera ancora più festosa ci penseranno I Giganti di Taurianova dei F.lli Taverna, che con il loro fascino folkloristico rallegreranno i presenti.

​Momento clou della Festa sarà la “Seconda Edizione” dello spettacolo “Omaggio a Santa Lucia: tra Danza e Melodia”. L’evento vedrà la partecipazione di numerose scuole di danza del territorio, dimostrando il vivace fermento artistico locale. Scenderanno in scena le scuole:

​ARIADNE

​ARTEDANZA CALABRIA

​BAILANDO

​GYMNASIUM

​FREEDANCE

​PENTHATION FITNESS

​La Direzione Artistica è affidata a Fabiola Ciminello, mentre la presentazione della serata sarà curata da Dominga Pizzi. Lo spettacolo si prospetta come un emozionante connubio di movimento e musica, un tributo sentito alla Santa patrona della vista.

​La Festa di Santa Lucia 2025 a Taurianova si configura, dunque, come un’occasione imperdibile per vivere un momento di fede, riscoprire le tradizioni storiche e godere della ricchezza artistica che il territorio ha da offrire.