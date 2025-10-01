La FGU GILDA UNAMS accoglie con soddisfazione l’elezione del nuovo Rettore dell’Unical

La FGU GILDA UNAMS Dipartimento Università della Calabria, accoglie con soddisfazione l’elezione del nuovo

Rettore dell’Unical, il prof. Gianluigi Greco, avvenuta ieri con un consenso che sfiora l’80% dei voti,

espressione chiara della fiducia di tutte le componenti accademiche.

Questo risultato rappresenta un segnale significativo per la comunità accademica, che ha la responsabilità di

delineare prospettive future non solo per l’Ateneo, ma anche per il territorio circostante.

Formuliamo gli auguri più sinceri di buon lavoro al prof. Greco, affinché questo nuovo inizio possa

rappresentare un’opportunità di crescita significativa per l’Unical, nel quadro di uno sviluppo condiviso per

tutte le sue componenti, a partire dal personale tecnico – amministrativo e di biblioteca.

Sin dal primo momento la FGU GILDA UNAMS Dipartimento Università della Calabria, quale prima sigla sindacale

dell’Ateneo, ha creduto con convinzione in un progetto partecipato ed infatti, molte delle richieste

presentate lo scorso 23 giugno, durante il seminario promosso proprio con il direttore uscente del DeMaCs,

hanno trovato collocazione nel suo piano di mandato: un programma che non si limita alla gestione

dell’esistente, ma spinge verso la progettazione futura.

In tale prospettiva, abbiamo intrapreso questo percorso elettorale con la convinzione che solo un Ateneo unito in valori e strategie partecipate possa delineare nuove traiettorie future.

L’Università della Calabria, pertanto, non può limitarsi ad attendere passivamente l’evoluzione degli eventi,

ma deve proattivamente anticipare i tempi, cogliere le opportunità e guidare il cambiamento.

L’Ateneo, situato in un contesto socio-politico complesso e al contempo fecondo come la Calabria, è chiamato a

svolgere un ruolo di regolazione, in grado di generare valore pubblico, distribuire opportunità, diritti e

dignità.

L’incarico riveste un’importanza significativa, evocando la visione originaria di un progetto definito

da Beniamino Andreatta come “utopia concreta”, destinato a trasformare un territorio e a infondergli nuova

speranza.

Come sottolineato da Max Weber, “il futuro appartiene a coloro che hanno il senso delle possibilità”.

L’Università della Calabria è attualmente impegnata in una sfida di notevole importanza e la guida del

professor Greco può rivelarsi decisiva per scrivere una pagina significativa di sviluppo etico, culturale e

sociale.