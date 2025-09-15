La Fidapa BPW Italy sezione di Cosenza presenta la 13ª edizione del Premio Brutium

Cosenza, 15 settembre 2025 – Il prossimo 18 settembre alle ore 18, l’Hotel Europa di Rende ospiterà la 13ª edizione del Premio Brutium, promossa dalla Fidapa BPW Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari), sezione di Cosenza. Questo prestigioso riconoscimento celebra ogni anno il merito, la cultura, la scienza e l’impegno sociale, illuminando le figure che, con passione, competenza e dedizione, contribuiscono in modo significativo al progresso della società. È un tributo a chi trasforma il talento in azione concreta, lasciando un’impronta duratura nella comunità e nel panorama internazionale.

Quest’anno, il Premio sarà conferito alla professoressa Franca Melfi, luminare della chirurgia toracica robotica e figura di riferimento nel mondo medico. La cerimonia si aprirà con i saluti della presidente di sezione Lucia Nicosia, della fondatrice del Premio Tania Frisone e della presidente del Distretto Sud Ovest Franca Dora Mannarino, per poi proseguire con approfondimenti e interviste curate dal giornalista Attilio Sabato, direttore di TEN – Teleuropanetwork. Tra gli ospiti d’eccezione anche il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar.

Franca Melfi, professore ordinario di Chirurgia Toracica all’Università della Calabria e all’Università di Pisa, e direttrice del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e delle Specialità Chirurgiche dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha segnato una svolta storica nella medicina europea: è stata la prima a eseguire interventi toracici con il robot Da Vinci, aprendo nuove frontiere nella chirurgia minimamente invasiva. La sua dedizione alla formazione ha proiettato l’Italia al centro della chirurgia toracica mondiale, plasmando decine di medici provenienti dai quattro angoli del pianeta e trasformando la conoscenza in un patrimonio condiviso di eccellenza e innovazione.

Ma ciò che distingue davvero Franca Melfi non è solo la straordinaria competenza tecnica: è l’equilibrio tra eccellenza scientifica e umanità, tra rigore chirurgico e attenzione costante per ciascun paziente. La sua carriera riflette i valori cardine della Fidapa: merito, solidarietà, inclusione e servizio — la professionalità coniugata a responsabilità sociale e impegno verso il prossimo. Questi principi orientano ogni azione, progetto e iniziativa della Federazione, trasformandosi in pratiche concrete per costruire una società in cui le donne possano esprimere pienamente il proprio potenziale, contribuire al progresso collettivo e vivere in un ambiente di rispetto, equità e opportunità.

La presidente Lucia Nicosia sottolinea l’importanza di questo appuntamento per la comunità: «La cerimonia sarà un’occasione per celebrare l’impegno per il bene comune e la promozione della cultura e della scienza. Quest’anno il Premio sarà conferito alla Professoressa Franca Melfi, punto di riferimento internazionale nella chirurgia toracica robotica. La sua carriera straordinaria unisce competenza scientifica e dedizione verso pazienti e colleghi, dimostrando come talento, dedizione e valori possano lasciare un’impronta significativa nel mondo».

Il Premio Brutium 2025 sarà quindi molto più di una semplice cerimonia: sarà un tributo ai talenti che rendono la Calabria protagonista nel panorama internazionale, un evento dedicato alla valorizzazione di chi contribuisce a rendere la scienza e la cultura strumenti di progresso e ispirazione per le nuove generazioni.