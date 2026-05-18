La FIPAV Reggio Calabria si congratula con la Domotek Volley Reggio Calabria

La FIPAV Reggio Calabria, guidata dal presidente Domenico Panuccio, si congratula con la Domotek Volley Reggio Calabria per lo straordinario percorso sportivo compiuto nel corso di questa stagione.

Una stagione semplicemente storica, impreziosita dalla vittoria della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e, ciliegina sulla torta, dalla prestigiosa promozione in Serie A2. Tradotto in un’unica parola: Triplete.

«Un traguardo eccezionale che rende orgogliosa l’intera comunità sportiva reggina e che rappresenta una pagina indimenticabile per la pallavolo nazionale».

Queste le parole ricche di soddisfazione espresse dal presidente Panuccio: «La Domotek è l’esempio concreto di come programmazione, sacrificio, passione, lavoro e appartenenza possano portare a risultati straordinari. Nel loro caso, a scrivere la storia di Reggio Calabria.

Vedere poi il PalaCalafiore con quella bellissima vista d’occhio di tifosi rappresenta una vittoria per la città e per quello che è risuscito a costruire la Domotek. È stata una stagione lunga e pesante, ma i ragazzi di mister Polimeni non hanno mai abbassato l’attenzione, dimostrando grande maturità e spirito di squadra.

A società, staff tecnico, dirigenti e atleti vanno i complimenti della FIPAV Reggio Calabria per quanto hanno saputo costruire e conquistare».

La FIPAV Reggio Calabria rinnova il proprio plauso alla società amaranto, augurando alla Domotek Volley Reggio Calabria un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni.