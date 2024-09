La GdF di Cosenza celebra la ricorrenza del suo santo patrono San Matteo

Nella mattinata del 23 settembre, presso la Parrocchia di Sant’Aniello Abate, S.E. Rev.ma Mons. Giovanni

Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano ha celebrato la Santa Messa in occasione della

ricorrenza del Santo Patrono della Guardia di Finanza, San Matteo.

Alla funzione religiosa, hanno preso parte le massime Autorità civili e militari della Provincia oltre ad una nutrita

rappresentanza di finanzieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) di Cosenza.

Durante l’omelia, il Monsignor Giovanni Checchinato ha ricordato la conversione di San Matteo, pubblicano ed

esattore delle tasse per conto dei romani, scelto da Gesù per diffondere il messaggio di pace e salvezza.

Seguendo l’esempio del Santo Patrono del Corpo, l’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano ha dunque

sottolineato l’operato quotidiano del Corpo, proiettato costantemente verso la salvaguardia delle libertà

economico-finanziarie e al perseguimento del benessere della collettività.

Al termine della cerimonia, dopo la lettura della “preghiera del Finanziere”, il Comandante Provinciale della

Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento a

Monsignor Giovanni Checchinato per aver officiato la celebrazione eucaristica, al parroco Don Salvatore

Fuscaldo per l’ospitalità verso il Corpo, al Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Regionale Calabria

Don Antonio Pappalardo per la sua costante vicinanza alle Fiamme Gialle della Regione e a tutte le Autorità per

essere intervenute.