La GdF di Crotone sequestra chiosco abusivo in area vincolata

Nell’ambito di una serie di attività di controllo disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia

finalizzate alla tutela degli interessi dell’erario, della salute pubblica e del lecito e leale esercizio delle attività

economiche, il personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, con il supporto

dei veterinari del Servizio di Prevenzione dell’ASP di Crotone e del personale tecnico del Comune di Cirò

Marina, ha effettuato una serie di attività circa l’utilizzo del Demanio Marittimo.

Le attività hanno permesso di accertare la presenza di una struttura abusiva adibita a chiosco bar, ubicata su area

demaniale marittima sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il manufatto, già esistente e stabilmente ancorato al suolo tramite massetto in cemento, risultava privo delle

necessarie autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche e demaniali. La struttura abusiva veniva utilizzata per la

somministrazione di cibo e bevande all’interno di una struttura balneare.

Nel medesimo contesto operativo è stato effettuato anche un controllo presso il ristorante situato all’interno del

lido, dove sono state riscontrate ulteriori irregolarità in materia di tracciabilità degli alimenti, con conseguente

irrogazione di sanzioni amministrative.

Gli accertamenti hanno, inoltre, permesso di rilevare occupazioni abusive di suolo demaniale marittimo e

ampliamenti non autorizzati di opere esistenti in concessione, per le quali sono state elevate sanzioni pecuniarie

per un importo complessivo superiore a 7.000 euro.

A seguito delle violazioni riscontrate, il proprietario della struttura è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per

occupazione abusiva di area demaniale marittima.

L’attività svolta, nel più ampio quadro delle priorità indicate dalla Procura della Repubblica di Crotone,

testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle nel garantire il rispetto della normativa vigente in materia di

tributi locali, la salvaguardia del paesaggio, a tutela della leale concorrenza tra operatori economici, contrastando

quei comportamenti che arrecano, invece, pregiudizio all’ambiente marino e a tutti gli esercenti che operano

nella legalità.