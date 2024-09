La GdF di Reggio Calabria esegue un sequestro preventivo per oltre 320mila euro per reati tributari

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica

di Palmi, diretta dal Dott. Emanuele Crescenti, stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P.

del locale Tribunale, che dispone l’applicazione della misura cautelare patrimoniale del sequestro di somme di

denaro nonché di beni mobili e immobili per un valore di oltre 320 mila euro, nei confronti del rappresentante

legale di una società in capo al quale è stato ipotizzato il reato di omesso versamento di I.V.A..

La misura ablativa disposta costituisce l’epilogo di un’indagine condotta dalla Compagnia di Palmi, che ha

permesso di dimostrare allo stato del procedimento e fatte salve successive valutazioni in merito all’effettivo e

definitivo accertamento delle responsabilità come il citato legale rappresentante della predetta società, con sede

in Palmi (RC) e operante nel settore dei trasporti su strada, abbia omesso il versamento di I.V.A. dovuta per un

importo complessivo pari a € 328.412.

In particolare, l’indagine trae origine da un’attività ispettiva svolta dall’Agenzia delle Entrate ed ha permesso di

ricostruire l’ammontare dell’I.V.A. non versata dalla società per l’anno d’imposta 2020.

All’esito degli approfondimenti investigativi espletati, pertanto, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il

Tribunale di Palmi, condividendo la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica a quella sede, ha disposto

il sequestro di denaro e di beni del valore corrispondente a quello dell’imposta non versata.

L’operazione testimonia il costante impegno della Procura della Repubblica di Palmi e del Comando Provinciale

della Guardia di Finanza di Reggio Calabria nel contrasto dell’economia sommersa nel settore imprenditoriale, a

tutela della sicurezza economico- finanziaria e degli imprenditori onesti.