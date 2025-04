La GdF di Reggio Calabria scopre ingente truffa ai danni dell’Inps, sequestrati 350 mila euro

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato la somma

complessiva di 350.000 euro nei confronti di n. 15 soggetti, tutti indagati a vario titolo per reati di

falso e truffa ai danni dello Stato.

L’operazione rappresenta l’esito di un’articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di

Reggio Calabria (diretta dal Procuratore Capo f.f. Dottor Giuseppe Lombardo), che ha permesso di

scoprire complessivamente – allo stato del procedimento e fatte salve successive valutazioni in merito

all’effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità n. 75 soggetti (comprensivi dei già citati n.

15 destinatari del decreto di sequestro), tutti ritenuti autori di plurime condotte illecite in danno

dell’I.N.P.S., finalizzate a conseguire l’indebita percezione di pensioni di invalidità, sussidi o benefici di

natura previdenziale e assistenziale non dovuti.

L’attività investigativa, avviata nel 2020 dal Gruppo di Reggio Calabria, trae origine da una perquisizione eseguita presso l’abitazione di un soggetto, all’epoca dei fatti infermiere presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, all’esito della quale veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro copioso materiale documentale che, sin da subito, appariva meritevole di attenzione e sviluppo operativo, in quanto lasciava intendere come vi fosse in atto una sistematica attività di falsificazione di documentazione funzionale all’ottenimento di indennità, sussidi o erogazioni a danno di Enti statali.

Nello specifico, venivano rinvenuti timbri riconducibili ad Amministrazioni Pubbliche nonché a medici in

servizio presso il citato nosocomio e altri ospedali della città reggina, documentazione sanitaria di vario tipo (referti medici, analisi cliniche, certificati, tracciati cardiologici, cd rom contenenti esami strumentali riferiti a diversi soggetti, ricettari medici).

In tale contesto venivano, inoltre, scoperte fotocopie di carte di identità di soggetti residenti nel

territorio cittadino (alcune di esse in bianco, con la sola indicazione del numero identificativo), istanze

volte a ottenere la pensione di invalidità indirizzate all’I.N.P.S. con relativi esiti e documentazione

palesemente artefatta (che si presentava sotto forma di ritagli o parti di ulteriori documenti modificati

con correttori coprenti, stampe su carta priva di intestazione, fogli riproducenti timbri e firme).

Tutto il materiale rinvenuto in sede di perquisizione induceva, pertanto, i finanzieri a effettuare mirati

approfondimenti investigativi, successivamente svolti sia attraverso acquisizioni documentali presso

diversi Enti statali (INPS, ASP, INAIL, Comuni e Ospedali locali), sia mediante escussioni a sommarie

informazioni dei diversi medici che apparentemente avevano rilasciato i certificati trovati a casa

dell’indagato, i quali dichiaravano di non averli mai redatti e ne disconoscevano la firma apposta sugli

stessi.

Al termine delle indagini svolte, si accertava come i destinatari del provvedimento di sequestro

patrimoniale eseguito nella giornata odierna, anche in concorso con il principale indagato come

detto, infermiere presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria avessero formato e

utilizzato atti falsi di natura pubblica finalizzati all’ottenimento di pensioni di invalidità e di sussidi e/o

benefici di natura previdenziale e assistenziale, inducendo in errore, in questo modo, gli Enti

destinatari delle istanze, sull’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per la loro concessione.

Le investigazioni consentivano di appurare, inoltre, come una parte degli indagati avesse presentato le

false certificazioni per ottenere un ingiusto profitto rappresentato da altri benefici o vantaggi quali, ad

esempio, la fornitura gratuita di protesi, l’iscrizione alle liste “c.d. categorie protette” per il collocamento

obbligatorio, agevolazioni fiscali per l’acquisto di mezzi di trasporto, esenzione dal pagamento del

ticket sanitario, priorità nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari, congedi straordinari

retribuiti per cure fino a trenta giorni annuali, aumento della percentuale di invalidità.

Si accertava, da ultimo, come una restante parte di soggetti coinvolti dall’indagine siano stati indagati

anche per frode processuale per aver utilizzato le false certificazioni dianzi accennate nell’ambito di

ricorsi proposti innanzi al Tribunale Civile – Sezione Lavoro a seguito di istanze di sussidio inizialmente

non accolte, al fine di indurre in errore i periti nominati dal Giudice sull’effettiva sussistenza, in capo ai

richiedenti, delle patologie necessarie all’ottenimento delle indennità e dei benefici suindicati.

L’operazione testimonia ulteriormente il costante impegno delle Fiamme Gialle reggine e della Procura

della Repubblica di Reggio Calabria nell’attività di tutela della sicurezza economico finanziaria e di

contrasto alle frodi in danno del bilancio statale realizzate al fine di conseguire, attraverso sofisticati

artifici e raggiri, indebite percezioni di somme e vantaggi non spettanti.