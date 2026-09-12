La GdF di Vibo Valentia sequestra 4335 articoli tra giocattoli e prodotti casalinghi pericolosi per il consumatore

Un giocattolo destinato a un bambino o un comune utensile per la casa possono nascondere rischi quando

vengono immessi sul mercato senza rispettare le prescrizioni poste a tutela di chi li acquista.

È in questo contesto che si inserisce l’intervento eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale Vibo Valentia,

che hanno sottoposto a sequestro amministrativo 4.335 articoli, tra giocattoli e prodotti casalinghi, nell’ambito di

un controllo mirato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi e alla sicurezza dei consumatori.

L’attività ispettiva, eseguita presso un esercizio commerciale della provincia, ha consentito di individuare

numerosi prodotti posti in vendita in violazione degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del consumatore,

con particolare riferimento alle informazioni che devono accompagnare i beni commercializzati e consentire

all’acquirente di conoscerne caratteristiche, provenienza e modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza.

I prodotti irregolari sono stati pertanto ritirati dal mercato e sottoposti a sequestro amministrativo. Nei confronti

del titolare dell’attività commerciale sono state contestate le previste violazioni amministrative.

L’intervento assume particolare rilievo per la natura di parte della merce sequestrata. La sicurezza di un prodotto

non riguarda, infatti, soltanto la sua qualità, ma passa anche attraverso il rispetto delle regole che consentono al

consumatore di effettuare acquisti consapevoli e di utilizzare correttamente ciò che porta nelle proprie case.

Una tutela che diventa ancora più importante quando i beni sono destinati ai più piccoli.

Il contrasto alla commercializzazione di prodotti non conformi rappresenta, al contempo, uno strumento di tutela

del mercato e della concorrenza: impedire che operatori economici possano trarre vantaggio dall’inosservanza

delle regole significa proteggere le imprese e i commercianti onesti che sostengono i costi necessari per garantire prodotti conformi agli standard previsti.

L’attività della Guardia di Finanza proseguirà attraverso mirati controlli sul territorio, con l’obiettivo di garantire

una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici che

rispettano le regole possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.