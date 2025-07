La GdF di Vibo Valentia sequestra 5,5 tonnellate di stupefacente per un valore commerciale di oltre 11 milioni di euro

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e del Reparto Operativo

Aeronavale hanno individuato nel territorio comunale di Vibo Valentia oltre 11.000 piante di canapa indiana con

un’altezza variabile tra 1,5 e 2,5 metri.

Le attività, condotte in piena sinergia dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo di

Vibo Valentia e della Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno permesso di sequestrare 5.000 mq di terreno,

muniti di un vasto e articolato impianto di irrigazione, dove si trovavano 11.017 piante, la maggior parte in piena

maturazione e prossime al raccolto, il cui valore commerciale supera gli 11.000.000 €.

Nel contempo, con l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, e previa campionatura

relativa a ciascuna area adibita alla coltivazione, si è proceduto alla distruzione.

Peraltro, sono stati sequestrati un fabbricato in corso di costruzione e un casolare ricadenti nella disponibilità del

soggetto arrestato in flagranza di reato, perché ritenuto responsabile dell’illecita coltivazione quindi del delitto

previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.

Nelle immediate adiacenze delle aree sottoposte a sequestro, è stata rinvenuta una baracca adibita ad essiccatoio, al cui interno v’erano svariate attrezzature per la lavorazione della marijuana ed oltre 3 kg di sostanza pronta per lo spaccio.

L’operazione di polizia si è svolta sotto la guida del Magistrato di turno della Procura di Vibo Valentia e del

Procuratore della Repubblica, Camillo Falvo, che ha impresso una chiara linea di intervento investigativo,

finalizzata a ripristinare la legalità all’interno del territorio vibonese.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’adozione dei provvedimenti di

competenza.

L’attività si inserisce, inoltre, nell’ambito dell’azione quotidiana della Guardia di Finanza di Vibo Valentia a

tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio, con particolare attenzione al contrasto

della coltivazione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della salute pubblica.

Preme sottolineare che i rimedi adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna

responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini, ovvero imputati, e che le informazioni sul procedimento penale

in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il

diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la

colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.